Muñiz: "El Betis tiene pegada arriba"

Juan Ramón López Muñiz ha reconocido la superioridad verdiblanca tras la goleada sufrida en el Benito Villamarín y ha abogado por pasar página. "Tenemos que levantar la moral y jugar como lo venimos haciendo habitualmente", ha señalado.

Importancia del 1-0: "El primer gol marca el rumbo del partido. Nosotros tenemos que arriesgas un poco más y el Betis aprovecha los espacios. En el primer tiempo insistimos en el camino marcado, pero en la segunda parte el Betis aprovecha los espacios. Nos vamos arriba y ellos tiene pegada, y cuando tienen ocasión, hacen mucho daño".

Ambiente: "Es un estadio donde hay ambiente, el habitual que hay aquí. Poco tengo yo que valorar el ambiente, suficiente con valorar el juego".

Esfuerzo físico: "Veníamos de un gran partido, y queríamos darle continuidad. Cada uno tendrá su opinión".

Primera derrota: "No es lo mismo que perder por 1-0, son tres puntos pero no es lo mismo. Hicimos buenos partidos, hicimos buena primera parte, y éramos conscientes de que podía pasar. Hicieron una buena segunda parte, pero esto es fútbol y ya pensamos en mañana. Para llegar hay que trabajar, la Primera exige mucho. Una derrota no nos tiene que cambiar ni el estado anímico ni el trabajo".