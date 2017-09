Haro y Catalán hablan de Serra, Setién, la situación institucional...

Ángel Haro y José Miguel López Catalán han repasado en los medios del club sus dos años de gestión al frente del Betis y han hablado de diferentes temas de actualidad:

Serra Ferrer

Catalán: "Estamos encantados con Lorenzo. No lo conocíamos más que como béticos. Tuvimos algunas reuniones. Nos sorprendió su forma de ser. Su conocimiento del Betis y su energía. Quiero agradecer a Alexis su trabajo de sus últimos tres años. Estamos convencidos con el equipo que tenemos, pero eso hay que gestionarlo bien".

Quique Setién

Haro: "Es un entrenador que quisimos que viniera antes que Poyet, pero tenía un compromiso con Las Palmas. Nos gustaba por lo que vemos en el Betis. Tiene un patrón y muere por su sistema y ha convencido a los futbolistas".

Demandábamos este tipo de técnicos.

El nuevo reparto accionarial

Haro: "La convocatoria de junta será a primeros de noviembre. Va a haber un tramo de acciones a 120 euros y luego otros para accionistas cualificados a un precio cuatro veces mayor. En la primera ronda vamos a proponer que no se supere el 3 por ciento y que entren cuanta más gente mejor".

La postura de Béticos por el Villamarín

Haro: "Béticos por el Villamarín, en concreto Hugo Galera, no entiende que se gobierne el Betis sin sus ideas. Eso es por culpa de su soberbia intelectual. Hemos intentado sumarlo, pero no ha podido ser. Es un socio muy minoritario".

Catalán: "Nos hemos dado cuenta de que la unidad del Betis no puede ser unanimidad. Creemos que con la nueva situación accionarial vamos a conseguir estabilidad y que sea la masa la que decida quién gobierna el Betis. Todos los clubes tienen proyectos y consejos para cuatro o cinco años".

Fecha de caducidad

Haro: "Este proyecto tiene fecha de caducidad en lo negativo. Si el equipo no tiraba no tendría sentido estar a la cabeza del barco. En lo positivo, veamos cómo van las cosas y luego decidiremos".

El momento deportivo actual



Haro: "El día que olvidemos la humildad faltaremos a la tradición del Betis. Es muy reconfortante hacer felices a los demás, más si es con el Betis".

Comienzos difíciles



Catalán: "Nuestro decálogo era ambicioso. Una carta a los reyes magos. Dos años después, más allá de que ahora estamos en una gran racha deportiva, hemos cumplido muchas cosas. Estando el Betis recién descendido me surge la oportunidad de comprar el paquete de Rufino. Viendo la posibilidad di el paso. Entonces no conocimos. No conocía a Ángel y me llamó y me dijo, 'quiero conocerte porque creo que lo que haces es la forma de cambiar el club desde dentro'. Paco Estepa nos dio la oportunidad de entrar en el club y al final de 2015 hubo ese levantamiento de medidas cautelares que hacía que la vuelta de Lopera y Castaño era casi obligatoria. Hicimos cuentas. Veíamos casi imposible conseguirlo y entre los dos decidimos tirarnos al monte y los béticos respondieron. Han sido tres años complicados. Ni siquiera el año del ascenso fue de disfrute. Ahora no es momento de celebrar nada ni de sacar pecho. Sí le digo a los béticos que disfruten del momento y de cada fiesta en el Villamarín. Esto va a ir a más. El entrenador lo tiene clarísimo y Serra también lo tiene claro. Si entramos en el Betis no es por un tema mercantilista, es por un tema claramente sentimental".

Haro: "La paz social era lo que creíamos más difícil porque dependía de otros actores. Para el resto, voluntad paso firme. Partíamos de un 6 por ciento frente a un 25 de la otra candidatura. Cada vez que salía Castaño aumentábamos la sindicación y llegamos al 28 por ciento. La vivencia de ver cómo respondían los béticos no nos la quita nadie.

Al principio era todo muy complicado porque allí donde íbamos nos decían que no sabían quien gobernaba el Betis.

El día que olvidemos la humildad faltaremos a la tradición del Betis. A nivel del Betis como empresa veíamos claro que podríamos llegar a esos números".