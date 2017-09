Real Sociedad-Real Betis: Que no flaqueen las piernas ahora

Quinto en LaLiga, con doce puntos, tres triunfos consecutivos -Deportivo, Real Madrid en el Bernabéu y Levante, en el que bordó el fútbol en la segunda mitad- y el segundo mejor arranque de su historia en el torneo doméstico. El Betis -y el bético- tiene que estar muy satisfecho, pero no conforme. Apenas se han disputado seis jornadas y, aunque los de Setién han salvado con nota un inicio de campeonato de órdago, con enfrentamientos ante Barcelona y Real Madrid, es el momento de dar un golpe encima de la mesa y demostrar realmente a qué puede aspirar el conjunto de Quique Setién.



El preparador bético se ha encargado durante la semana de recordarle a sus jugadores que esto apenas ha comenzado, que el camino es muy largo y que la euforia no debe tener cabida dentro del vestuario, mucho menos es el momento de que flaqueen las piernas. "El que estornude se quedará fuera" , avisó el técnico en la previa del partido contra la Real Sociedad.. El nivel de exigencia debe ser mantenido, más aún en un partido como el de esta mañana ante una Real en horas bajas, que acumula cuatro jornadas sin ganar (tres de Liga y una en Europa League el pasado jueves).

Sin embargo, Anoeta no es un estadio que se le haya dado históricamente bien a los verdiblancos, que han ganado en cinco de sus 43 visitas al campo de la Real Sociedad, la última en la 03/04 (0-4, con doblete de Joaquín y goles de Capi y Juanito).

Continuidad

En principio, no se esperan grandes cambios en la alineación con respecto a la que ganó al Levante y si los hay, serían mínimos. Volvería Feddal al centro de la defensa, tras descansar en la última fecha y el resto del equipo se mantendría, con la única duda de si Setién seguirá apostando por Sergio León escorado a la banda o dará una nueva oportunidad a Tello.

Por su parte, el conjunto donostiarra, que no llega con urgencias porque ganó los tres primeros partidos, quiere evitar un nuevo traspiés, que supondría su peor racha desde el ascenso en 2010. El balance como local de los de Eusebio no es bueno, con dos derrotas en tres partidos en sus apariciones en Anoeta, y el juego sigue sin ser convincente.

La Real, además, ha mostrado unos problemas en defensa preocupantes y ha encajado nueve goles en los últimos tres partidos. Para evitar todo ello, Eusebio introducirá cambios con respecto al equipo que cayó 3-1 ante el Zenit porque, sobre todo su medio campo, comienza a dar muestras de cansancio y Asier Illarramendi, Juanmi y Willian José, suplentes en Rusia, podrían estar en el once titular.