Vaticinios opuestos del futuro de Rubén

El actual contexto de bonanza deportiva que vive el equipo y el estrechísimo margen del Betis con el tope salarial que LaLiga le autoriza a tener provocan que en el seno de la directiva verdiblanca tengan ya casi decidido no fichar en el próximo mercado invernal, un plazo que Serra Ferrer y su equipo aprovecharían para adelantar trabajo de cara a la 2018/2019 (ya hay contactos con jugadores que quedan libres en junio) y en el que, si no surgen lesiones graves, la única excepción que cabría tiene nombre y apellidos grabados con letras de oro en la historia de la entidad: Rubén Castro Martín.

El dorsal '24' con las trece barras sigue reservado en el vestuario y espera ya la vuelta de su célebre dueño, un asunto que ha ido pasando a un segundo plano gracias al buen momento de forma por el que atraviesan Sergio León y Tonny Sanabria.

Tanto es así, que a pesar de que para Rubén siempre van a estar abiertas de par en par las puertas del Betis, en las altas esferas del Benito Villamarín existen a día de hoy predicciones muy diversas y opuestas acerca del futuro más inmediato del goleador.

Así, según ha podido saber este periódico, en la directiva hay quien piensa que su excelente rendimiento en la Superliga China (suma seis goles y una asistencia en ocho partidos) va a hacer que su equipo, el Guizhou Hengfeng Zhicheng, le haga una oferta irrechazable para que siga en sus filas, algo que incluso hay quien lo asume como positivo en un vestuario muy equilibrado a día de hoy.

Por otro lado, hay también voces que piensan que el propio Rubén no va a aguantar mucho más tiempo viviendo en tierras asiáticas, donde está aislado, muy lejos de sus seres queridos y sólo puede hablar en inglés, y que por lo tanto querrá regresar a España.

Eso, siempre que no se dé el tercero de los escenarios distintos que prevén en Heliópolis: que Rubén reciba una jugosa oferta de un tercer equipo y la acepte.

La decisión, sea cual sea, la va a tomar el propio Rubén... y mucho antes de lo que cabría esperar.

A la liga china le quedan sólo cuatro jornadas. Acaba el 4 de noviembre y no se reanudará hasta enero. Lo normal es que, tenga o no ofertas, el futbolista no quiera perder la forma y se entrene con el Betis esos meses. Y ahí es donde muchos esperan que le entre el ´gusanillo´.

En lo que sí coinciden todas las partes es en que, de regresar, sin duda sería el mejor refuerzo posible; un fichaje de lujo y a precio de saldo, dado que su calidad está fuera de toda duda y el club ya tiene amortizado su salario de lo que resta de temporada y no supondría un gasto añadido. El acuerdo, matices al margen, era que el club le facilitaba una salida a China y a una jugosa ficha y en la que 'entraría' ya su sueldo como bético hasta junio.