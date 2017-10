Setién: "Si viene Rubén Castro, lo gestionaremos"

La posible vuelta de Rubén Castro sigue dando que hablar en el Betis, donde aún no pueden asegurar si el canario volverá o no a vestir de verdiblanco, ya que se trata de una decisión que debe tomar el propio futbolista y que dependerá, seguramente, de las propuestas que vaya recibiendo, pues se encuentra cerca de la retirada y podría optar por firmar un último gran contrato en una liga exótica.

Por esta cuestión ha sido preguntado el entrenador verdiblanco, un Quique Setién que no tendría problema en hacerle hueco, según ha comentado en Canal Sur Radio: "Me suelo preocupar de los jugadores que están. Si Rubén Castro viene, lo gestionaremos. Si no está, igual. Nunca se sabe".

De momento, lo que debe estudiar el cántabro es cómo hacer jugar juntos los dos delanteros que tiene en nómina, pues Setién no desea prescindir de los muchos goles que están haciendo Sergio León y Tonny Sanabria. "Tenemos un problema y una solución. Para que jueguen los dos juntos, uno tiene que jugar en banda y ayudar en defensa. Además supone quitar de la banda a un específico. Tendré que afinar", adelantó.

Por otra parte, también respecto a la zona ofensiva del equipo, se refirió a la deseaba reaparición de Boudebouz, quien sigue poniéndose a punto para alcanzar un estado físico óptimo cuanto antes. "Esperamos que nos de la capacidad que tiene. Es desequilibrante, con unas condiciones que nos pueden venir muy bien. A los jugadores no los conoces del todo hasta que los tienes compitiendo contigo durante dos o tres meses. Es lo que hay que buscar. Me parece un chaval que está sufriendo porque no puede jugar. Pero hay que esperar", esgrimió.