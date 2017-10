El juez del 'Caso Zozulya': "Cuatro chavales y una pancarta, suficientes para que no se presentara"

Un juzgado de Madrid ha decidido archivar la denuncia que LaLiga interpuso contra diez aficionados del Rayo Vallecano por amenazas y coacciones contra Zozulya al entender que que los aficionados expresaron su rechazo pero que en ningún momento utilizaron la violencia. En el auto desvelado en exclusiva por la Cadena Ser, el juez instructor señala que "con muy poco" los ultras rayistas consiguieron que "ni se presentara a entrenarse". "Los aficionados desplegaron una conducta tendente a influir en los dirigentes para que el futbolista no defendiera la camiseta del Rayo Vallecano, y con muy poco lo consiguieron. Un clima en contra del fichaje a través de redes sociales, cuatro chavales a las puertas con insultos, una pancarta y una reunión con jugadores fueron suficientes para que el jugador ni siquiera llegara a presentarse ni a entrenar con el equipo que le acababa de fichar", escribe.

Así, el instructor concluye que "por insólito que parezca, toda esta dinámica y lo que finalmente provocó, la ausencia de acreditación de un medio violento en la consecución del fin descarta en principio la presencia del delito".

El Betis y el Rayo Vallecano alcanzaron en el último día del pasado mercado invernal un acuerdo para la cesión de Zozulya a la entidad vallecana. En un principio el acuerdo se rompió por las quejas de unos aficionados que acusaron a Zozulya de filonazi, pero finalmente el acuerdo se llevó a cabo. Eso desató movilizaciones por parte de los radicales rayistas, que imprimieron pegatinas con su cara y la leyenda 'not welcome' o recibieron al ucraniano con la pancarta "Vallekas no es lugar para nazis". Finalmente, Zozulya volvió a Sevilla, donde se entrenó sin poder jugar hasta que en verano alcanzó un acuerdo para ir cedido al Albacete.