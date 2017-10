Serra, sobre las renovaciones de Joaquín, Fabián y Adán

En Heliópolis está centrados en su buen presente, pero resulta inevitable mirar al futuro y no pensar en un Betis con Joaquín, Adán y Fabián, a quienes rodea cierta incertidumbre por distintas circunstancias. El portuense, porque cuenta ya 36 años y está en su último año de contrato; el mejoreño, porque sigue esperando una mejora que no llega; y el palaciego, debido a que está explotando y a que, por ello, podría atraer a interesados de postín, en un mercado que se ha disparado. Esto es lo que ha comentado Serra Ferrer sobre los tres, en Radio Sevilla:

Joaquín

"Si quiere jugar y juega así, yo le daría -años de contrato- hasta que él pudiese. En el club, se le aprecia y se le valora mucho; todo el mundo lo sabe. Si alquien tiene alguna duda, yo lo digo, porque sé la opinión que tienen el presidente y el vicepresidente. Si su voluntad es seguir en el Betis, está claro que seguirá... Él siempre ha sido joven, alegre y bético. Lo tiene todo. No me ha sorprendido porque lo conozco muy bien. He tenido la suerte de tenerlo como jugador. En mi segunda etapa fue clave. Joaquín está bien, está centrado y motivado. Está comprometido, es un símbolo y un gran jugador. Cuando eres consciente de lo que representas para la afición y sabes que eres el guía de los compañeros, es muy importante. Joaquín es el faro dentro y fuera del terreno de juego".

Fabián

"Todo el mundo quería que Dani (Ceballos) se quedara. La cláusula era la que era y había equipos del nivel del Real Madrid muy interesados, pero con Fabián el compromiso firme es que continúe mucho tiempo con nosotros. Le quedan tres años de contrato y confío en que pueda jugar muchos más. La cláusula es importante, sí, pero tampoco tanto porque el fútbol se ha disparado. Espero que Fabián entienda lo que le vamos a proponer. Él tiene deseo e ilusión de seguir con nosotros y vamos a llegar a un acuerdo. Le veo un potencial muy fuerte. Cuando sea un poco más atrevido en hacer las cosas, va a tirar para arriba fijo. Tiene talento, físico, muy bueno. Cuando le sale cualquier acción buena o siente el aliento de la grada, se viene arriba. Ha crecido con el beticismo y él también lo valora esto".

Adán

"Está jugando muy bien. ¿Renovarle? Está jugando muy bien... Mejor no hablar de dinero. Valoro lo que está haciendo Antonio. Está muy comprometido y todo llegará en su momento. No sé si está por encima de la media de los porteros del Betis de los últimos 15 años. De los que yo tuve, no tanto. Yo disfruté de Contreras, Prats...".