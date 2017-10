Feddal: "Estaba destinado a jugar en el Betis"

Zou Feddal es uno de los mejores fichajes de Serra. El marroquí, más acostumbrado a otro fútbol, se ha adaptado rapidísimo a la idea de Quique Setién y no sólo se está mostrando firme en defensa, sino que también está sacando con acierto el balón jugado y haciendo goles para el equipo. El zaguero ha pasado por Deportes Cope Sevilla para hablar sobre éste y otros temas de interés:

La baja de Javi García

"Está claro que aporta muchas cosas, también por su experiencia. Esperemos que no se note su baje y que quien juegue en su sitio lo haga bien, que estoy seguro de que va a ser así, porque tenemos una plantilla corta, pero de buen nivel".

Zaza

"Zaza es un jugador muy potente, físico, que no da un balón por perdido... Me he enfrentado con él tanto en Italia como en España. No para de luchar, es muy pesado...".

El sistema de Setién

"Yo lo veo como una oportunidad de aprender algo nuevo. Lo que exige Setién requiere de mucha concentración, de estar siempre metidos. Me he adaptado muy bien porque creo que es algo que puedo hacer y que se me da bien. Es verdad que somos un equipo bastante nuevo, que hemos tenido poco tiempo para poner en práctica la idea de Setién... y, a pesar de ello, hemos ido creciendo partido a partido. Cada uno sabe lo que le toca hacer".

¿Objetivos altos?

"Nosotros vamos paso a paso, partido a partido. Es lo mejor. Hay que mirar a lo cercano. Es verdad que estamos en una buena dinámica, que la plantilla es buena, que hay competencia y buen ambiente... Es que la afición espectacular".

Su fichaje

"Hablé con Serra y me convenció. Cuando me dijo dos o tres cosas, me decidí. Es verdad que yo pude venir al filial hace unos cinco años, cuando estaba en el San Roque de Lepe, y pensé tras esa llamada que estaba destinado a jugar en el Betis".