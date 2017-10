Quique Setién: "Me encantaría dirigir a la selección española"

Madrid, 11 oct (EFE).- Quique Setién, técnico del Real Betis con el que vive un buen inicio de temporada, aseguró que le "encantaría" hacerse cargo de la selección española "en un futuro".

"Me encantaría dirigir la selección española en el futuro. Es un reto importantísimo para cualquier entrenador", declaró en una entrevista para Sportium.

El Real Betis ocupa la sexta posición en la tabla y Setién no se pone límites: "No soy adivino. No lo sé. Lo que sí creo es que podemos mantener nuestra forma de jugar. Tendremos partidos buenos y otros complicados por el potencial del rival. Lo importante es mantener una línea de regularidad. A veces jugar bien no significa obtener buenos resultados y al contrario. Trato de mantener un equilibrio y ser cauto".

Una de las grandes noticias que protagonizó el club verdiblanco en este inicio de campaña fue la victoria 0-1 en el Santiago Bernabéu, la cual calificó como "una gesta".

Además, Setién se mojó respecto a quién es el mejor futbolista del mundo: "Messi es el mejor futbolista que he visto en mi vida. Es imparable y está por encima de cualquier sistema táctico. Domina más facetas del juego, aunque Cristiano es uno de los mejores rematadores de la historia", expresó.