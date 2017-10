A la renovación de Joaquín sólo falta ponerle fecha

Que Joaquín es el estandarte del Betis actual es de sobra conocido. Y que su continuidad en el club parece no tener fecha de caducidad lo están constatando todas las partes que tienen voz y voto en esa decisión.

Primero se pronunció el presidente de la entidad a finales del pasado mes de septiembre. En una entrevista concedida a Marca con motivo de su segundo aniversario al frente de la entidad, el empresario villaverdero admitió que "Joaquín tiene que estar siempre en el Betis". En este sentido, el máximo dirigente del Betis dejó la pelota en el tejado del jugador, asegurando que "cuando él quiera, hablaremos". Días después, Lorenzo Serra Ferrer también se refirió a la posibilidad de ampliar el contrato al extremo verdiblanco, durante una tertulia en Radio Sevilla, y se mantuvo en la misma línea que el presidente. "Si quiere jugar y juega así, yo le daría hasta que él quisiera. En el Betis se le aprecia y se le valora mucho, todo el mundo lo sabe. Nadie tiene ninguna duda. Yo lo digo porque sé la opinión que tienen el presidente y el vicepresidente. Si su voluntad es seguir en el Betis, está claro que seguirá".

Y, ahora, ha sido el propio protagonista el que ha devuelto el guante, asegurando que no habrá ningún problema para sellar su renovación, en una entrevista concedida a Marca, en la que, ante la pregunta de dónde se veía el próximo año, respondió tajante: "Aquí. Y dentro de dos. Y el tercero, pues ya veremos...", en un tono distendido. "Sí, porque yo volví para disfrutar de mi casa, de mi gente, y donde yo me siento feliz es aquí".

Por parte del jugador, no habrá ningún problema para llegar a un acuerdo, por lo que parece que es sólo cuestión de poner fecha y hora a esa reunión entre el Betis y el jugador, de la que, a buen seguro, se saldrá con un apretón de manos y un contrato nuevo para el portuense. "Claro que no habrá ningún problema. No es un tema en el que vayamos a entrar en un tira y afloja. El presidente me conoce a la perfección, Lorenzo, mucho más, y saben que me tienen a su entera disposición, que quiero seguir disfrutando, y a partir de ahí llegaremos a un acuerdo si hay que llegar. Lo que tenga que venir, va a venir, no hay ningún tipo de problema. En ese aspecto ellos saben que estoy a su entera disposición", insiste el portuense, que ha comenzado la temporada a un nivel altísimo, participando en los siete encuentros que se han disputado hasta el momento, anotando un total de goles, uno menos que Sanabria y Sergio León, y ha dado una asistencia en 493 minutos.