Setién: "El Valencia está convencido del trabajo que hace; es un equipazo"

Sevilla, 13 oct (EFE).- El entrenador del Betis, Quique Setién, ensalzó hoy a su rival del próximo domingo en el Benito Villamarín (20.45 horas), el Valencia, y a su entrenador, Marcelino García Toral, de quien destacó que "está convencido del trabajo que hace" y que ha conformado a "un equipazo".

"Ha hecho buenos fichajes y otros que ya estaban han resurgido. No espero que un equipo sea dominador o gane de manera clara. Espero un partido igualado y decidirán los detalles", comentó en rueda de prensa Setién, quien destacó que tanto a él como a Marcelino le van bien las cosas aunque han de ser cautos y que "los únicos héroes son los jugadores, los que están en el campo".

Indicó que los valencianistas manejan "muchos registros" y que la mayoría de sus jugadores "están a un nivel muy alto", razón por la que avisó de que cualquier error se pagará caro y que, por el contrario, deberán convertir "el buen trabajo en eficacia".

Se refirió a la baja por lesión de Javi García, uno de los puntales de su equipo; y al estado de forma de los internacionales: el danés Riza Durmisi, el argelino Aïssa Mandi, el paraguayo Tonny Sanabria, el mexicano Andrés Guardado y Fabián Ruiz, quien jugó el pasado 10 de octubre con la selección española sub-21 ante Eslovaquia.

"Los internacionales están un poco descolocados, cansados por el viaje, pero están bien. Estarán en disposición para estar el domingo", señaló el entrenador cántabro, quien comentó que Guardado podría jugar en el medio centro en solitario o junto a otro futbolista, aunque eludió desvelarlo para no dar pistas a Marcelino.

Sobre la situación en Cataluña y su influencia en el mundo del fútbol, Setién manifestó que "siempre" ha visto al Barcelona en la Liga española y espera "seguir viéndolo"; y señaló que "no hay necesidad de complicarle la vida a gente que vive tranquila" y que espera que "vuelva todo a la normalidad".