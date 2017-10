Quique Setién: "Me vi cerca del Valencia"

Quique Setién se sentará hoy en el banquillo local del Benito Villamarín, pero no habría sido raro verle sentado en el del equipo visitante pues, como él mismo admitió, estuvo "muy cerca" de fichar por el Valencia el pasado verano.

"Es obvio que opciones hubo, no vamos a mentir, pero no se dieron la circunstancias", explicó Setién en una entrevista para 'Ser Deportivos Valencia', donde analizó esta situación como algo normal en el mundo del fútbol: "Debe haber consenso para fichar a una persona cuando tienes a cuatro encima de la mesa. Sé que estaba en esa mesa, pero no gozaba del privilegio de todos, así que se decidieron por otro entrenador, pero esto es lo normal. Eso podía haber pasado en el Betis. Además, no nos ha ido mal ni a uno ni a otro", añadió en un tono reivindicativo pero diplomático.

"Nunca hubo ningún compromiso conmigo definitivo, sí que hubo conversaciones en las que había interés, pero nunca me dijeron que estaba yo solo, me dijeron que había más opciones. Yo esperé el tiempo que tuve que esperar y acepté esa situación sin más. Es verdad que hubo momentos que parecía que estaba cerca y que pensé que yo estaba más cerca que otros, pero al final nadie se había comprometido conmigo. Eso hay que dejarlo muy claro", añadió el santanderino, que remarcó que no se siente "ni decepcionado, ni engañado".

"El Valencia es un equipo al que si hubiera ido, habría estado encantado, lo mismo que lo estoy aquí en el Betis. Esas situaciones pasan. El Betis, anteriormente a mi llegada, ya había hecho otros dos intentos para que viniera, en una de ellas preferí quedarme en el Lugo, que estaba muy bien y muy a gusto, y en otra ocasión el club decidió que no era yo el adecuado. Esto es lo habitual", señaló un entrenador que ha enamorado al beticismo.