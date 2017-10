El Villamarín cede por primera vez esta temporada

Afrontaba el Benito Villamarín la cita de ayer con la vitola de ser el único estadio junto al Camp Nou que no había concedido ni un solo punto a estas alturas de temporada, pues el Betis había firmado un pleno de triunfos con el respaldo de su hinchada.

Condición que sin embargo perdió en la noche de ayer contra el Valencia tras caer por 3-6 en una cita en la que no pudo dar continuidad a su potencial como local. Curiosamente, el primero en llevarse puntos del feudo heliopolitano fue un equipo al que precisamente no se le había dado bien el terreno de juego hispalense en los últimos años, hasta el punto de que no se imponía desde el 22 de abril de 2009, con dos tantos de David Villa.

Y además se valió de la especialidad del Betis, con dos goles de cabeza, faceta en la que mandan los verdiblanco con siete dianas por los seis del Valencia.