Cádiz CF-Real Betis: 'A engancharse'

, desgraciadamente un ´impasse´ incómodo para muchos equipos que atraviesan por problemas en la Liga, aparece esta noche en el calendario bético más como oportunidad que como ´marrón´. El buen momento de los verdiblancos, que retomaron la senda del triunfo el sábado frente al Alavés, ayuda indudablemente, aunque también la voluntad dede activar a toda su plantilla, que es consciente de que su rol puede cambiar en cualquier momento. Los que se han ganado ingresar en el teórico once de gala deben andar vigilantes, al tiempo que los relegados al banquillo o la grada, amén de aquellos que arrancaron lastrados por las lesiones y precisan de ritmo competitivo, afrontan cada partido, sea del torneo que sea, como una vía para la reivindicación., sin duda, entre otras cosas porque el míster santanderino aboga por repartir las cargas de trabajo adecuadamente para no arriesgarse con lesiones inoportunas. Con todo, confía el ex preparador de Las Palmas en que los cambios se noten lo menos posible, habida cuenta de que el estilo y el dibujo son innegociables, con el compromiso de todos los jugadores.

En la portería, llega el turno de Dani Giménez, un pilar de ese vestuario al que nunca se le ve un mal gesto por jugar tan poco, sino más bien lo contrario. En la línea de cuatro atrás, Rafa Navarro y Redru estarán en los laterales, el zurdo encarando su primera oportunidad oficial con los grandes, tras su promoción por la rotura fibrilar que arrastra Durmisi. Además, Setién no forzará a Feddal para que el marroquí llegue el próximo lunes a la cita liguera en la Ciudad Condal, por lo que Jordi Amat y Tosca se perfilan como los centrales, con Mandi reservado igualmente. Nil Coch, que no es del todo fijo aún en el Betis Deportivo, cuenta con menos opciones, si bien la convocatoria definitiva se conocerá en la mañana de hoy.

Por delante, Fabián y Camarasa opositan al puesto de pivote defensivo, pues no parece pertinente que repita Javi García, mientras que el que no sea elegido se incorpora a la nómina de posibles interiores, junto a Narváez y Boudebouz, que gozaría de su primera titularidad. El franco-argelino y Campbell, dos de los fichajes estelares del verano que más forma física necesitan recuperar, disputarán minutos, según adelantó el entrenador, quien no desveló si sería desde el inicio o a lo largo del encuentro.

Lo más normal es que Guardado, Joaquín y Sanabria no acumulen más carga en Copa, como ocurre con el tocado Tello, así que hombres como Nahuel y el relegado Sergio León tienen ante sí la ocasión de recuperar la confianza propia y de Quique. La temporada es larga y habrá ´chance´ para todos. Este lunes, el extremo Iván Navarro, el carrilero zurdo Junior Firpo y el mediapunta Julio Gracia completaron la sesión con el primer equipo, por lo que, de una forma u otra, entran en los planes del cántabro, un auténtico especialista en manejar los llamados ´minutos de la basura´ en verdiblanco y que, ahora, tendrá que encajar esa práctica en noventa minutos.

En el bando amarillo, a Álvaro Cervera no le sonríe ni la enfermería, de la que siguen sin salir los centrales Marcos Mauro y Khalifa Sankaré, así como en mediapunta Perea. Encima, al extremo Salvi se la ha unido el lateral derecho Rober Correa, que obligará a Carpio a repetir.