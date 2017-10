Pep Alomar: "Me siento identificado con el Betis"

Pep Alomar, el que fuera preparador físico de Lorenzo Serra Ferrer en las dos etapas en las que el ahora vicepresidente deportivo fue entrenador bético, ha sido entrevistado este mediodía en la radio del club. El nuevo encargado del área de metodología de la cantera del Real Betis, ha comentado las líneas básicas de su nuevo cargo en la entidad verdiblanca, donde ha asegurado sentirse "muy contento de volver".

Alomar ha comentado ante los micrófonos de la radio bética que fue Lorenzo quien lo llamó y, a pesar de encontrarse trabajando lejos, esa llamada le hizo "cambiarlo todo". "Me siento identificado con el club y la vida te da la oportunidad de trabajar de nuevo en el Betis, junto a Lorenzo, y es un reto bonito. El club está creciendo de forma positiva y rápidamente. Me siento muy cómodo y muy feliz", ha añadido.

El balear ha señalado cuál será su labor: "La metodología es lo que le das al entrenador y al jugador cada día para alimentarse deportivamente: cómo entrenar, por qué este estilo de juego o filosofía y no otra, cómo vamos a jugar en la cantera del Betis. Buscar un hilo conductor, un camino, para que toda la academia hable el mismo idioma".

Para conseguir esta armonía entre los futbolístas béticos, es imprescindible ver cómo transcurren los entrenamientos y decidir qué se debe ajustar y modificar. Alomar ha visto "ya varios entrenamientos y el nivel es muy bueno, tanto de jugadores como de entrenadores". "Vengo a colaborar para que la línea sea más homogénea y también para que el jugador bueno crezca sin déficits y que en la última etapa de rendimiento llegue más poderoso técnicamente, tácticamente y físicamente. Y también a nivel de cabeza, la mentalidad, que algunos jugadores se pierden por este motivo en su etapa final", ha subrayado.

El ahora encargado de la metodología de los escalafones inferiores añadió que "el jugador va pasando de una etapa a la otra, comenzando por la de iniciación (prebenjamín y benjamín), siguiendo por la de preformación (alevín), continuando con la formación, una etapa importante hasta cadete, hasta llegar a la última etapa de rendimiento y perfeccionamiento desde juvenil de primer año hasta edad de 21 años, con el filial, aunque éste equipo tenga algún jugador de más edad. Cada etapa tiene sus objetivos, como en el colegio. Hay que intentar definir bien cada equipo, lo que tiene que hacer, para que la progresión sea óptima y que cuando el jugador llegue a división de honor pueda pasar incluso al primer equipo. Luego, el día a día también marcará".

Alomar asegura que "el talento, si no se cuida, hay que pulirlo y estar encima, porque si no lo equilibras con el aspecto mental se pueden perder muchos jugadores". Para conseguir este propósito ha afirmado que en el Betis "trabajaránconjuntamente técnicos y coordinadores para que los rendimientos sean los óptimos y los que el club desea".

Además, Alomar ha hablado de cómo ha ido marchando su carrera desde que se fue del Betis: "Mi vocación es el fútbol en todos los aspectos. Soy preparador físico pero me gustaba ser ayudante, asistente y hacer informes. He tenido experiencias como entrenador, he entrenado al filial del Mallorca, también en las últimas tres jornadas del año pasado con Olaizola, pero el fútbol formativo me apasiona. En La Masía hicimos un trabajo de aprender de todas las escuelas que hay en Europa y vi que era una faceta que me gustaba. Luego en el Mallorca, entrenaba al filial pero también hacía la metodología del fútbol formativo. Y por último, en el Baniyas hice un poco de todo, de entrenador y también en el área de metodología, que es lo que vengo a desarrollar en el Betis".