El Espanyol mide su fuerza local ante un Betis en progresión y sin complejos

Barcelona/Sevilla, 29 oct (EFE).- El Espanyol, después de enlazar tres jornadas sin ganar, mide el lunes sus fuerzas como local, donde hasta ahora dio mejor rendimiento, aunque su rival, el Real Betis, llega al choque en progresión y sin complejos para seguir instalado en la zona alta de la tabla.

El Espanyol prepara el partido como una oportunidad para sumar tres puntos y, finalmente, iniciar el esperado salto en la clasificación de LaLiga Santander, lastrado por los últimos resultados.

El equipo catalán, de hecho, no ha firmado ningún triunfo en este mes de octubre. Además, el rendimiento en la ida de los dieciseisavos de la Copa del Rey frente al Tenerife (0-0) dejó fríos a muchos seguidores pericos. En este sentido, el vestuario aparca el torneo del KO.

Respecto al último partido, entran en la convocatoria del entrenador, Quique Sánchez Flores, el lateral derecho Javi López, el central brasileño Naldo y el centrocampista Melendo.

Por otra parte, son baja, todos por motivos técnicos, el lateral izquierdo Dídac Vilà, el defensa Sergio Sánchez y el medio Esteban Granero.

En principio, el entrenador del conjunto blanquiazul apostará por el mismo once reconocible de la Liga. El portero Pau López, en este sentido, seguiría pese a la titularidad de Diego López en la Copa. Además, el ataque debería contar con los mismos protagonistas pese a haber realizado un solo tiro a puerta frente a la Real Sociedad.

El Espanyol no tiene urgencias, pero sí necesidad de ganar. El horario y el día del partido, un lunes a las 21.00, no favorece la asistencia, pero los choques contra el Betis suelen presentar una cifra notable de espectadores.

El conjunto sevillano, por su parte, vuelve a jugar como visitante tras dos partidos seguidos como local que tuvieron muy distinto signo, con derrota (3-6) ante el Valencia y victoria (2-0) frente al Alavés.

En cualquier caso, el balance del equipo que dirige Quique Setién, que cerró la novena jornada séptimo en la tabla con dieciséis puntos, es positivo después de acumular muchas temporadas de decepción.

Con esa buena dinámica, más la que también dio el triunfo del pasado martes en Cádiz en la Copa del Rey (1-2), los verdiblancos acuden a la cita de Barcelona con la idea clara de ser protagonistas.

Para el partido, el técnico cántabro está inmerso en la agradable tesitura de contar con sus dos delanteros en plena racha goleadora, tanto Sergio León como el paraguayo Tonny Sanabria.

En la parte negativa está el central marroquí Zou Feddal, que volverá a ser baja por lesión, al igual que el lateral danés Riza Durmisi, convaleciente de una rotura fibrilar en el bíceps femoral derecho desde el partido de hace dos semanas ante el Valencia.

Dos extremos, Cristian Tello y el costarricense Joel Campbell, no han trabajado al ritmo de sus compañeros esta semana y sólo el futbolista centroamericano ha podido ser incluido en la expedición que partirá mañana mismo a Barcelona.

Por ello, lo más probable es que Setién cuente desde el inicio con sus dos delanteros, lo que ya hizo desde como local ante Levante y Valencia pero nunca como visitante.

- Alineaciones probables:

RCD Espanyol: Pau López; Víctor Sánchez, David López, Mario Hermoso, Aarón; Darder, Fuego; Baptistao, Jurado, Piatti y Gerard Moreno.

Real Betis: Adán; Barragán, Mandi, Jordi Amat, Tosca; Javi García, Andrés Guardado; Joaquín, Camarasa; Sanabria y Sergio León.

Árbitro: Ignacio Iglesias Villanueva (Comité Gallego).

Estadio: Cornellà-El Prat.

Hora: 21.00.

-----------------------------------------------------------------

Puestos: Espanyol (14º, 10 puntos). Betis (7º, 16 puntos).

La clave: El hambre de victoria del anfitrión, que no ha sumado ninguna en este octubre.

El dato: Desde el regreso del Betis a Primera División, los andaluces sólo han ganado una vez en el feudo blanquiazul.

La frase: Ramón Robert, consejero delegado del RCD: "Nosotros nos dedicamos al fútbol, no a la política".

El entorno: El Espanyol desea celebrar con un triunfo su 117 aniversario. EFE

1011112

dpb/gmh/agr/jad