Ramírez, orgulloso de Quique Setién

El presidente de Las Palmas, Miguel Ángel Ramírez, se siente orgullo de Setién pero rechaza las comparaciones entre su club y el Betis. ''Su recuerdo no hace daño. Me siento orgulloso de haber confiado en él en su momento, críticas nos costó. Pero comparar al Betis con Las Palmas no es fácil. El Betis es un equipo muy importante en España'', señaló.

Setién hizo un buen trabajo en Las Palmas y Ramírez negoció su renovación hasta que las posturas se encontraron tan alejadas que el cántabro anunció su salida del club.

Finalmente, Quique Setién, que tuvo también un coqueteo con el Valencia, se decantó por el Betis, donde está realizando una labor destacada.