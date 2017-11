Serra Ferrer no variará una hoja de ruta que funciona

El Betis anda inmerso de lleno en la planificación para la próxima temporada. Salvo que aparezca alguna oportunidad de mercado, como pueda ser el caso de un Wilshere, la intención de la dirección deportiva es no firmar a nadie en el próximo mercado invernal al margen de Rubén Castro. Es cierto que hay jugadores como Javi García o Durmisi que no tienen un recambio específico en el plantel, pero también lo es que Setién tiene problemas para confeccionar no ya el once, sino la convocatoria, casi cada semana por el nivel de rendimiento que le están ofreciendo sus futbolistas.

Durante su presencia en el Wyscout Forum de Londres, Alexis y Serra Ferrer trataron asuntos concernientes a la 17/18, con la intención de adelantar trabajo.

La máxima que explicó Miguel Calzado para la cantera -"el tiempo da los resultados y es importante llegar el primero"- es también válida para el primer equipo y se ha visto en casos como el de Pau López. El portero del Espanyol acaba contrato en junio y, en un principio, iba a ser suplente de Diego López, de ahí el acercamiento al 'perico', que ahora está jugando y podría renovar.

Siguiendo con el ejemplo del portero albiazul se aprecian las cualidades que persigue la dirección deportiva verdiblanca: es español, conoce LaLiga y ofrece garantías de rendimiento inmediato. Es la ecuación que coincide la de los Javi García, Barragán, Sergio León, Tello, Camarasa o Amat. También los Guardado, Campbell y Feddal conocían el campeonato y habían rendido con anterioridad. Si la cosa funciona no hay que tocarla mucho y por ahí irán los tiros de la 17/18. En situación parecida a alguno de ellos hay futbolistas como Sandro o Roque Mesa que, sin minutos, podrían plantearse regresar a España.

Boudebouz, la excepción

Como es normal hay excepciones a la regla. Boudebouz es el ejemplo en la actual planificación. Es sabido que el mercado nacional es caro y limitado. Cuando surgen opciones como la del franco-argelino hay que aprovecharlas y Serra Ferrer no tuvo dudas para firmar al ex del Montpellier. El balear no se cierra a este tipo de operaciones, aunque es muy riguroso con su proceso de selección para evitar descalabros económicos y deportivos.

La base ya está

Con todo, en la dirección deportiva no esperan tantos movimientos como el curso pasado. La base ya está hecha y quedan retoques como los ya mencionados en el pivote o el lateral, aunque también se mirará a la cantera para encontrar soluciones. En este sentido, por ejemplo, se controla el rendimiento de De la Hoz en el Albacete para ver si puede ser útil el próximo curso reemplazando a Javi García. El centro de la defensa también es una zona sensible para la que Serra buscará opciones.

Las ventas de Sanabria y Pezzella

Si el pasado curso fue Dani Ceballos el que sufragó buena parte de la planificación deportiva con su traspaso al Real Madrid, para la 17/18 los principales ingresos se esperan de Pezzella -cedido en la Fiorentina con una opción de 10 millones- y de Sanabria. Lo ideal sería que el paraguayo continuara, pero si sigue con su acierto rematador tiene muchas opciones de volver a la Roma, que haría caja con él. Los réditos de ambas operaciones podrían superar los 20 millones de euros y una parte se reinvertiría en mejorar el plantel.