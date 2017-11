Las Palmas At-Betis D. (0-0): Atenazado y sin gol en casa del colista

Las Palmas Atlético y Betis Deportivo igualaron sin goles en el Anexo al Gran Canaria en un intenso duelo entre equipos filiales en zona peligrosa, con mejor primera parte que la segunda y ocasiones en ambas porterías, las mejores de ellas para el conjunto verdiblanco, que tuvo que conformarse con sumar un solo punto en su visita al colista, que lo seguirá siendo pese a que estrenaba técnico en su banquillo, con el veterano Juan Manuel Rodríguez al frente.

El filial de José Juan Romero, pese a tener algunas bajas importantes para este choque y jugar sobre césped artificial, demostró mucha personalidad en una gran puesta en escena, con dominio de la pelota y llegadas a la portería rival. Ante ello, el segundo equipo amarillo se limitó a quedar agazapado y tratar de llegar a partir del robo de balón y de los contragolpes.

El Betis Deportivo presionó muy arriba a su rival y, cuando creó fútbol, llegó con claridad, sobre todo por la banda izquierda. Así, en el minuto 5 ya avisó Tellado con un peligroso centro-chut. Seis después, José Irizo remató fuerte por bajo, pero detuvo Álex Guanche. Los heliopolitanos volvieron a estar cerca del gol con una jugada individual de Tellado, cuyo disparo lo detuvo en dos tiempos el guardameta grancanario (14´).

A partir del ecuador de este periodo se asomó por primera vez el equipo insular por el área verdiblanca. Benito, en el 23, no encontró rematador y, dos más tarde, Álvaro Arencibia ejecutó desviada una falta peligrosa en la frontal. El delantero Érik Expósito tuvo las dos oportunidades más claras de los locales, pero Pedro no dejó resquicio alguno.

La segunda parte estuvo mucho más igualada, pero las ocasiones no fueron tan claras en una y otra porterías.

En el 52, Benito desbordó por la izquierda pero su disparo se fue muy cruzado, y, poco después, un centro-chut del Azael casi sorprende a Pedro López. La réplica visitante fue un tiro ajustado de Loren, aunque sin la suficiente potencia. Sí estuvo más cerca el marbellí en el 74, con un derechazo que se iría muy cerca del poste.

Cinco más tarde, Junior lo intentó con una falta directa con más colocación que fuerza, cerrando el capítulo de ocasiones.

Las Palmas At.: Álex Guanche (2); Diego Parras (1), Álvaro Arencibia (1), Álex Suárez (1), Azael (1); Fabio (1), Pablo Santana (0); José Artiles (0) (Aythami 91´) (s.c.), Carlos González (0) (Fuli 67´) (0), Benito (2) (Ale González 58´) (1); y Erik Expósito (1).

Betis Deportivo: Pedro (2); Julio Alonso (1), Nacho (2), Junior (2), Redru (1); Hinojosa (1); Roberto (1) (Julio Gracia 61´) (1), José Irizo (2), Aitor (1) (Nieto 89´) (s.c.), Tellado (2) (Iván Navarro 78´) (s.c.); y Loren (2).

Árbitro: Varón Aceitón (balear). Mostró amarillas a los locales Benito, Fuli y Álvaro Arencibia, así como a los visitantes Junior, Hinojosa y Sergio Castaño (segundo entrenador).

Incidencias: Unos 400 espectadores se dieron cita en el Anexo al Estadio Gran Canaria.