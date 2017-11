Avanza con el 'nuevo Sanabria'

Los técnicos del Betis trabajan desde hace varias semanas con el escenario de que su delantera registrará varios movimientos el próximo verano, hasta el punto de que, de los cuatro artilleros en nómina, únicamente Sergio León parece con plaza segura para la campaña 2017/2018.

Y es que, aunque de manera oficial no se reconozcan los contactos, casi nadie espera la continuidad de Tonny Sanabria, que mucho debería bajar su rendimiento para que la Roma cambie de idea y no ejerza su opción de recompra, cifrada en once millones de euros, bien para otorgarle una nueva oportunidad en la Serie A o para revenderlo, con el Atlético de Madrid y varios conjuntos de la Premier en lista de espera.

Sin el guaraní, habrá que vigilar la recuperación de Álex Alegría, desgraciadamente con una lesión grave (ligamento cruzado de su rodilla derecha) que le impedirá cumplir con su objetivo de foguearse en el Levante. Aparte de que el estilo del extremeño no encaja en el perfil de atacante que gusta a Setién, por lo que todo hace indicar que un nuevo préstamo se antoja la salida más factible.

Por último, Rubén Castro tiene vinculación hasta 2019, pero con la última campaña condicionada a la disputa de un número determinado de encuentros en la actual y/o a la consecución de una cifra elevada de goles. Lo segundo queda en el aire, aunque, por las propias palabras del canario el día de su renovación, ni siquiera disputando todos los duelos de la segunda vuelta del presente ejercicio cumpliría con esta exigencia contractual.

Sea como fuere, según ha podido conocer ESTADIO Deportivo, el área que comanda Lorenzo Serra Ferrer lleva tiempo analizando el mercado en busca de un delantero que supla a Tonny y que, a ser posible, responda a un perfil similar: joven y con proyección, perteneciente a un club TOP en el que no tenga continuidad y que esté dispuesto a soltarlo, bien compartiendo su propiedad o bien reservándose la opción de repescarlo.

De hecho, existirían gestiones muy avanzadas con el preferido en la nómina de futuribles para ser el '9' de un Betis que, en teoría, debe dar un paso al frente en presupuesto (que podría alcanzar por primera vez en su historia los 100 millones de euros) y, por ende, en objetivos.

Para la contratación del 'nuevo Sanabria' se utilizarían gran parte de los fondos extra que se esperan tanto por la marcha del guaraní como por la de Pezzella, en una situación similar (incluso en el montante económico de la operación) a la del ex culé. Dinero destinado al convenio de acreedores aparte, habría una decena larga de millones sobre la mesa para afrontar la que, sin duda, sería la compraventa más reseñable del próximo mercado estival en clave verdiblanca, puesto que la idea es mantener el actual bloque, reforzándolo en puestos claves (seguramente, uno por línea) y adquiriendo definitivamente a Barragán y Jordi Amat, sin descartar una gestión postrera para hacer lo propio con Campbell si se reivindica en lo que resta de curso. Además, la secretaría técnica heliopolitana trabaja con varios futbolistas que terminan contrato para cubrir ciertas carencias detectadas (o futuras) en el plantel, por lo que, como ya se ha apuntado, el gasto mayor sería para el punta.

Fuentes de la negociación aseguran a ED que se han sentado las bases con un artillero de renombre, al que se han transmitido las líneas maestras del próximo proyecto, recibiendo un beneplácito que invita a dar el siguiente paso. Ahora, habría que terminar de convencer al dueño de sus derechos federativos de que le conviene dejarlo marchar. En principio, el deseado no tendría, al parecer, experiencia en LaLiga.