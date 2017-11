El Betis se medirá al Écija el próximo miércoles en el Villamarín

El Écija Balompié, que milita en segunda división B, será finalmente el rival del Betis en el amistoso que el equipo verdiblanco quería preparar para no perder el ritmo de competición. El parón de selecciones ha suspendido los partidos de liga durante este fin de semana y para que el equipo no estuviera inactivo durante tanto tiempo, el Betis quería preparan un choque amistoso que mantuviera la intensidad en las piernas de los jugadores.

Las dos peticiones del Betis eran no tener que desplazarse y que el rival en cuestión ofreciera un partido con intensidad a pesar de ser un amistoso. El primer candidato fue el Córdoba, pero el equipo que dirige Merino sí tenía partido de liga el fin de semana y no quería que sus jugadores disputaran tres partidos en tan poco tiempo. Cuando parecía que no se podría disputar el amistoso apreció el Écija, que aceptó la propuesta del Betis y será el rival.

El partido, a pesar de ser amistoso, se disputará en el Benito Villamarín el miércoles a las 18:00. La entrada será gratuita tanto para los abonados como para el público en general. El acceso al estadio se realizará mediante tornos, como en el resto de partidos, por lo que los socios deberán llevar el carnet. Los no socios recibirán la entrada por parte del Betis para poder acceder.

El choque servirá para que los jugadores entrenados por Quique Setién no pierdan el ritmo de competición tras el último partido ante el Getafe. El próximo partido oficial del Betis será el lunes 20 a las 21:00 en Ipurúa ante el Eibar.