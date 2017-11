El descubrimiento por casualidad de Ceballos y cómo lo ocultó el Betis

Dani Ceballos ha tenido un ascenso meteórico en su carrera. El utrerano ha devorado etapas, algo que no fue siempre así. Sus primeros pasos los dio en la cantera del Sevilla, pero una lesión le obligó a volver al equipo de su pueblo. Allí lo descubrió casi por causalidad el Betis. Lo ha contado Aurelio Santos, quien lo captó para la cantera bética. "Dani no tiene descubridor. Había pasado por la cantera del Sevilla. No tuvo suerte, volvió a su pueblo y lo pudimos ver. Tuvo que pasar una prueba. Era evidente que era sobresaliente, con unas condiciones brutales. A Dani me lo encuentro de casualidad. No fuimos a verlo. Fuimos a ver a unos compañeros. Yo era el encargado de los tres equipos juveniles del Betis. Dani era cadete y apareció su figura. Habíamos visto once partidos del Utrera Preferente Cadete. No teníamos nada suyo. Antes apenas había jugado y no destacaba. Había tenido una lesión. Ese día lo hizo todo, incluso fallar un penalti. Se lo hicieron, lo tiró, lo falló. Cogió el balón, sacó el córner. Era hiperactivo. Robaba, pasaba, tiraba... lo hacía todo", ha contado hoy en Radio Marca.

Santos ha explicado también cómo lograron ocultar al joven Ceballos a equipos como el Madrid, el Barcelona o el propio Sevilla. "Vino a hacer un partido de prueba, aunque no estaba preparado que viniera. Tuvimos que adjuntar el nombre de Dani y preguntar al Utrera si podía hacer la prueba. En ese partido llamamos a todos los cadetes que tenemos en lista. Vienen muchos jugadores que tenemos para el año siguiente. Y como no era en nuestra ciudad deportiva porque no teníamos sitio aparecen ojeadores del Barcelona, del Madrid, del Sevilla. Dani empieza de titular y al descanso lo quitamos para que no juegue más porque la decisión estaba tomaba. Hablo con él al final del partido y estaba con su compañero que se quedaba y Dani me dice 'yo me voy, conmigo no vais a contar'. ¿Por qué? 'Porque me habéis puesto un rato y me habéis quitado'. Y le digo, 'no, es que no queremos que te vea nadie más'. Lo de Dani era una cosa bestial jugando contra juveniles era el mejor del partido", ha subrayado.

Para Aurelio Santos, Ceballos está siguiendo el camino correcto: "En el Madrid la idea será que se convierta en el sustituto de Kroos, por su personalidad, su posición y lo que le va a dar. Dani tiene que pasar un proceso. Tiene que ver cómo funciona un equipo tan grande y después aspirar a tener una posición de titular. Es lo mismo que hizo Asensio el año pasado". Para el técnico, no hay que tener prisa con él. "Dani está jugando lo que tiene que jugar. No tiene que jugar más. La temporada es larga. Poco a poco. Creo que tendrá sus minutos. Igual descansa más de lo que está acostumbrado. Pero Dani no tiene prisa. Lleva media temporada y en el Betis a estas alturas no había jugado mucho más. La situación no es nueva para él. En muy poco tiempo ha pasado de debutar en Primera a ir jugando con el Real Madrid. Antes era un éxito ir a la sub 21 y ahora es capitán general en la sub 21", explica un Santos que cree que ya se le ha visto una evolución: "No hablo con Dani. Sé cómo piensa. No es un jugador que está aburrido en el vestuario. Y cuando juega no le pesa. Madura cuando entrena y cuando juega. Ha pasado de ser un jugador que se tiraba, que molestaba a los contrarios y al árbitro. Ahora levanta a su público, los compañeros le buscan. Está recogiendo de todos. Si encima tiene compañeros como Sergio que le ayudan. Es un jugador que suele caer bien. Siempre está para todo".