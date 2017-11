Así está la enfermería bética

Está a punto de cumplirse un mes desde que el Betis publicara su último parte médico, excepción hecha de las notas acerca del primer equipo femenino. Por expreso deseo de Quique Setién, que entiende que ese tipo de transparencia ofrece demasiadas pistas a los contrarios, la entidad heliopolitana ejerce su derecho de omitir el estado físico de su plantilla, pese a que también sus aficionados se quedan sin información. El míster, Serra Ferrer y algún que otro directivo desgranan con cuentagotas el parte de la enfermería, que ofrece pronósticos diferentes según el caso, aunque con la cautela como denominador común.

Según ha podido saber ESTADIO, las molestias de Sanabria y Fabián, que les mantienen apartados de los entrenamientos grupales la mayor parte de las jornadas de la segunda quincena de noviembre, no son preocupantes. El guaraní no ha tenido secuelas de su intervención de pubis, ya que la exploración a la que ha sido sometido en su rodilla izquierda no desvela más que un esguince. De momento, las infiltraciones a las que se está sometiendo hacen que el dolor remita, por lo que, al menos hasta que vuelva Rubén Castro y haya más alternativas arriba, queda descartado cualquier otro tratamiento por el momento.

En lo que respecta a Zouhair Feddal, su regreso en Las Palmas de Gran Canaria el próximo domingo, como deseó (más que otra cosa) Serra el lunes, está descartado. Es cierto que el marroquí y su entorno son optimistas con el plan conservador diseñado para evitar el quirófano, aunque su entesopatía aquílea que sufre en la pierna izquierda, según le recomendaron durante la visita a un especialista de Barcelona, exige todavía, al menos, otras dos semanas y media de reposo absoluto, con la consiguiente pérdida de ritmo.

En principio, salvo cambio de planes, el zaguero ex del Alavés podría volver al trabajo a mediados de diciembre si todo marcha bien y, de lograr eludir el quirófano, como todos esperan, tiene en el horizonte el derbi del primer fin de semana de 2018.



Paciencia con Campbell, que pone todo de su parte

En julio pasado, una rotura del menisco medial de la rodilla derecha durante la disputa de la Copa de Oro le supuso la primera de los dos artroscopias a las que se ha sometido (la segunda, hace dos semanas y media), lo que, unido al esguince bimaleolar con fuerte contusión ósea en el tobillo izquierdo que se produjo ante el Espanyol, ha lastrado el retorno de Campbell, preocupado por perderse el Mundial, pero poniendo todo de su parte para estar a tope en la segunda vuelta.