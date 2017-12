"Defensivamente no estamos a gusto"

Fue el único jugador de la plantilla que dio la cara tras el esperpento en el Estadio de Gran Canaria, donde el Betis cayó por la mínima pero ofreciendo una de las imágenes más pobres de la temporada. Antonio Adán atendió a los medios de comunicación en la zona mixta, antes de regresar a Sevilla, donde secundó la opinión del míster, Quique Setién, quien advirtió que su equipo está en un proceso de bloqueo mental.

"Creo que el míster lleva razón. Nuestro juego se basa en tener la pelota, en tener esa confianza en dominar los partidos y, a partir de ahí, generar ocasiones e intentar ponernos por delante. Cuando eso no lo tenemos, y la pelota no somos capaces de controlarla y de hacer posesiones largas, pues al final le das la pelota al contrario y nosotros, por el tipo de jugadores que tenemos, no somos un equipo que defensivamente esté a gusto. Hay que recuperar esa confianza para tener la pelota y que no tengamos esas imprecisiones que es lo que nos hace no dominar los partidos. Y si además ellos se ponen por delante, se hace mucho más complicado", admitió el cancebero.

En cuanto al ambiente que se respira en el vestuario tras encadenar cinco partido de liga sin ganar (seis con la Copa del Rey), el meta de Mejorada del Campo admitió que la plantilla trata de huir del pesimismo de temporadas anteriores y recuperar la confianza perdida tras los últimos resultados. "No hay que hablar con ese pesimismo de temporadas anteriores. El sentimiento del equipo es recuperar la confianza que tenemos en nosotros mismos, lo que nos ha hecho estar en la posición de clasificación en la que estamos, sacar resultados importantes en campos difíciles y recuperar esas sensaciones. Tenemos que trasladar positivismo, confiar en nosotros aunque entendemos la crítica que puede venir de todos lados, el aficionado, el cabreo, que si hay falta de actitud... Nuestro camino no es ese; nuestro camino es tener la pelota, recuperar esas sensaciones y recuperar la confianza. Estoy seguro de que el equipo seguirá adelante".

En cuanto a las posibles soluciones, Adán se mostró convencido de que todo pasa por "recuperar esa confianza" que les hará "tener más fluidez". "Tenemos varias pérdidas por imprecisiones con la pelota, que al final van mermando la confianza del equipo. Se la das a los rivales, a un equipo que sabe tenerla, que hace posesiones largas y que tiene jugadores en el centro con calidad. Ellos se han puesto por delante y se hace mucho más difícil. Al final nosotros somos el Betis, necesitábamos esos tres puntos y al final esa ansiedad también por ganar el partido hace que no salgan las cosas como queremos y que no seamos capaces de mantener la pelota, que es lo que necesitamos", concluyó el meta.