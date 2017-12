Rubén Castro está molesto con el Betis

Mucho se ha hablado de Rubén Castro en Heliópolis desde que éste arribara a la capital hispalense a comienzos del pasado mes de noviembre, una que vez que acabara de competir con el Guizhou Zhicheng de la Superliga china, equipo con el que concluye su contrato de cesión el próximo 31 de diciembre.

La intención del máximo goleador histórico verdiblanco es la de incorporarse al Betis el próximo 1 de enero, una vez que se abra el mercado, y, así, intentar conseguir los "tres golitos" que le permitirían cumplir un nuevo récord de goles como verdiblanco, en este caso en Primera; una objetivo del que, sin embargo, podría verse quizá privado.

De hecho, el delantero canario, según informa Radio Sevilla, está muy enfadado con el hacer de la entidad verdiblanca, que no lo recibió en el aeropuerto ni le ha dado ninguna facilidad para mantenerse en forma durante este tiempo, habiéndose visto obligado a entrenarse por su cuenta. De ahí que tampoco haya sido de extrañar el no verlo por el Benito Villamarín en este tiempo. ¿La razón esgrimida? Que aún tiene contrato con los chinos, argumento que Rubén entiende más como una excusa, al considerar que fácilmente ello se podría haber solucionado con una llamada. 'Novias' no le faltan, por lo que la lesión de Sanabria podría dejar al Betis ahora en fuera de juego.