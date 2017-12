Camarasa: "Aún no se ha visto mi mejor nivel"

Víctor Camarasa fue uno de los protagonistas en Málaga por su gol, el primero como bético en partido oficial. "El gol me da confianza, pero lo que me importa es estar bien. Aún está por ver mi mejor nivel", ha reconocido el centrocampista, quien explicaba así la jugada del tanto: "En el gol no he tenido que hacer mucho, Antonio me la ha puesto perfecta. Estoy contento por mi primer gol oficial con el Betis. Esto nos da confianza para el último partido del año en casa. Seguro que ahora va a ir todo rodado".

Para Camarasa, el guion fue el mejor para el Betis. "No encajar goles demuestra que estamos sólidos. Luego hemos metido las que hemos tenido".

El centrocampista cree que estará ante el Athletic pese a ser sustituido por un problema físico: "Creo que es solo golpe y que no va a ir a más".