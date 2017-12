Setién, Haro y Serra, optimistas con la renovación de Fabián

Lorenzo Serra Ferrer, Quique Setién y Ángel Haro han atendido a los medios del club durante el almuerzo navideño de hoy. Allí los tres han repasado algunos de los temas de actualidad de la entidad verdiblanca.

El técnico ha destacado la importancia de la victoria en Málaga. "Era un partido importante porque son importantes los goles, las victorias para tranquilizar el ambiente. No es fácil conseguirlo. En algunos partidos hemos merecido más. Ayer necesitábamos cambiar la dinámica. Es normal que la gente se ponga nerviosa cuando los resultados no llegan. Hemos perdido jugadores importantes y se ha notado. No hemos hecho más que ganar un partido y dimos buenas sensaciones contra el Atlético, pero hay que ir con tranquilidad", ha subrayado el técnico, quien no quiere oír otra vez hablar de Europa.

También ha tenido palabras para Joaquín: "Joaquín se ha ganado el respeto en el campo. Es una referencia para todos en el vestuario".

En la comida estaban todos los integrantes de la cantera, algo que ha llamado la atención de Setién: "Para ellos es como un día de Reyes ver aquí a sus ídolos. Es lo que más me gusta de este día. El ejemplo para ellos es Fabián, que llegó con ocho años". A lo que Serra ha apostillado. "Y otros ocho que le quedan".

También Ángel Haro ha hablado sobre la renovación de Fabián. "Estamos trabajando en la renovación de Fabián. Tiene contrato largo con nosotros. Estamos convencidos de que está feliz".

El vicepresidente deportivo ha resaltado el buen momento institucional del club. "Estamos contentos por la victoria de ayer y por la unión del beticismo. La casa está cuidada para que los béticos la disfruten".