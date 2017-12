Setién, sobre el mercado: "Espero que los Reyes se porten bien..."

Interesante comparecencia de Quique Setién, previa al Betis-Athletic. El técnico cántabro ha sido cuestionado sobre la pobladsa enfemería, el Athletic, el derbi o el mercado de enero.

- ¿Cómo se encuentran los lesionados?

- Nos acabamos de recuperar a algunos jugadores. Ryad Boudebouz ya está mejor, tras sufrir un contratiempo en la rodilla. Con Javi García sí vamos a tener problemas. No está bien... No estaba bien. Las ganas de jugar le llevaron a pensar que estaba bien, pero ha tenido una pequeña recaída. Para después del parón, podrá estar. Ya veré si Boudebouz juega de inicio o durante el transcurso del partido.

- ¿Qué partido espera ante el Athletic?

- Va a ser un partido duro. El Athletic maneja registros especiales, con jugadores fuertes, que van bien de cabeza, en segundas jugadas... Es un equipo que no ha tenido ese punto de lucidez y está con algunas dudas, pero es un gran equipo, con grandes jugadores. Lo mejor es su capacidad para trabajar, correr, presionar... Gana a todos por alta intensidad. Tendremos que hacer las cosas bien. Es cierto que la victoria en Málaga nos va a dar más confianza para hacer cosas con el balón a las que antes no nos atrevíamos.

- Con el Sevilla en crisis, igual si gana al Athletic llega al derbi hasta como favorito...

- No me preocupo demasiado de los rivales, porque ya tengo sufincientes preocupaciones. El partido del día de Reyes será otro. De momento, estamos con la mente en el de mañana. Lo que hagan los demás los veo, pero como uno más.

- Entonces, si no mira al derbi, significa que este viernes jugarán los apercibidos, ¿no?

- ¡Por supuesto! Si sumamos otros tres puntos, daremos un paso muy importante. Tenemos muchas lesiones y tampoco podemos sustituirlos como nos gustaría, así que tengo que poner a once en un partido que considero vital. Será importante tanto lo que hagamos nosotros como el apoyo de la afición, porque seguimos sin estar en nuestro mejor momento.

- 52.000 abonados ya...

- Uno tiene que estar aquí para darse cuenta de lo que realmente significa esto. Este club siempre tendrá un respaldo importantísimo.

- Lo que parece es que la dinámica del equipo ha cambiado, ¿verdad?

- Hace semanas que no podemos contar con varios jugadores, tampoco podemos contar con jugadores del filial habitualmente... Y eso le da más valor a que estemos donde estamos en clasificación, tras la crisis que hemos pasado y la cantidad de lesiones que sufrimos. Es algo que me invita a mirar al futuro con optimismo.

- ¿Qué teme del Athletic?

- Lo he visto unos cuantos partidos y me centro en los más recientes. Es verdad que le está costando, pero siempre que hay un cambio de entrenador hay cosas nuevas, incertidumbre... No estoy dentro para saber lo que pasa, pero, cuando veo a un equipo correr como lo hace el Athletic, se me vienen a la mente cosas positivas. Puedes perder la lucidez, pero... también es difícil encontrarle explicación a lo que nos ha pasado a nosotros.

- ¿Es Aduriz el jugador que se lo puede poner más complicado?

- Me preocupan todos, aunque es verdad que Aduriz y Raúl (García) siempre están más cerca del gol. Lo que destaco es su trabajo. Saben cómo jugamos nosotros y ante un equipo tan aguerrido no es fácil hacer daño. De cualquier centro pueden hacerte gol. Eso sí, si mantenemos la línea de Málaga, tendremos nuestra opciones. El juego aéreo lo debemos mejorar. ¿La clave? Tener nosotros la posesión, hacerles correr, generar espacios, crear ocasiones...".

- Por último, ahora que está cerca de reabrirse el mercado... ¿Le ha pedido algo a los Reyes, en forma de fichaje?

- No soy de pedir, pero espero que los Reyes se porten bien, tan bien como me he portado yo. Las expectativas son grandes.