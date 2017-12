Gabigol ya no es del Benfica

La aventura de Gabigol en el Benfica ha terminado. Así lo confirmaba ayer en ´Rádio Renascença´ César Boaventura, su representante: "Las cosas no salieron como estaba previsto. El jugador no ha encontrado sitio en los planes del entrenador, lo cual es indiscutible, aunque no por falta de calidad. Seguro que volverá a jugar, bien en Europa o de nuevo en Brasil. Es un gran profesional, uno que nunca se da por vencido".

Lo que no quiso confirmar el intermediario de la empresa GIC es qué club parte con ventaja para hacerse con los servicios del extremo y delantero, aunque el propio interesado, muy del gusto de la secretaría técnica del Betis, ya expresó su deseo de regresar al Santos, que lo vendió al Inter, con el que Gabigol tiene contrato hasta 2021, a cambio de 29,5 millones de euros. Podrá elegir a su gusto, puesto que sólo ha tenido minutos esta temporada con los lusos, pues fue citado, aunque no actuó en las dos primeras jornadas de la Serie A.