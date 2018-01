La evolución del mundialista Andrés Guardado

El bético José Andrés Guardado va camino de su cuarto Mundial, motivo por el cual ha sido entrevistado por la web oficial de la FIFA. El mexicano recuerda las grandes citas y destaca que ahora es mejor futbolista: "Más vertical, encarador y decisivo".

"El de Rusia podría ser mi último Mundial. Pero lo más importante es que es mi última oportunidad de ser parte de un equipo que cambie la historia para México. Eso es lo que más me motiva", ha comentado el versátil centrocampista.

"Jugué solo un partido pero fue el más importante. Tenía solo 19 añitos y poca gente me conocía, poca gente confiaba en mí. El recuerdo más bonito es en el vestuario cuando nos dan el equipo titular y viene el entrenador Ricardo La Volpe y me dice ´juega como si tuvieras la camiseta del Atlas por debajo -que entonces era mi club-, y hazte de cuenta que estás en el Atlas y juega igual", comentó sobre el Mundial de Alemania de 2006.

De Sudáfrica 2010, Guardado rememora el duelo contra Uruguay, en el que la selección mexicana perdió 0-1: "Tengo un recuerdo malo, la verdad. Fue un Mundial muy extraño para mí. El entrenador (Javier Aguirre) no me tenía toda la confianza y yo me sentía muy bien para jugar. El recuerdo más vivo fue en ese partido contra Uruguay que estábamos peleando por el liderato del grupo. Me da la oportunidad de iniciar y sin explicación alguna, me sacó al medio tiempo y después terminamos perdiendo el partido. Al final calificamos, pero tengo mal sabor de boca de ese mundial. No fue muy grato para mí".

Respecto a Brasil 2014, habla sobre el encuentro de la fase de grupos contra Croacia, el cual ganaron 3-1. "Tengo muchos recuerdos muy buenos de ese Mundial. Si me tengo que quedar con algo, obviamente, es mi gol contra Croacia. Marcar en un Mundial es algo especial y lo voy a recordar toda mi vida", subrayó.

Desde entonces, Andrés Guardado admite que ha cambiado bastante, una evolución futbolística en la que destaca por un juego vertical, que encara más y logra definir las jugadas. "Ahora soy un jugador de medio campo, que controla más. Guardo más el equilibrio del equipo", finalizó.