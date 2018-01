Una semana clave en el Betis para esclarecer fichajes

Fue el propio Lorenzo Serra Ferrer, durante la presentación del acuerdo para ampliar hasta 2020 la vinculación de Joaquín con el Betis, quien desveló que entre el 2 (hoy martes) y el 3 (mañana) de enero deberían conocerse los resultados de las pruebas complementarias a las que se han sometido las rodillas derechas de Joel Campbell y Tonny Sanabria, los dos lesionados que más preocupan en Heliópolis.

Y es que sus recientes artroscopias, que buscaban limpiar las articulaciones de líquido y eliminar las molestias que arrastraban los atacantes en las semanas anteriores, tendrían que haber generado mejores sensaciones que las que tienen actualmente el tico y el paraguayo, por lo que el club necesita saber cuánto se van a alargar sus respectivas convalecencias. Porque la Liga acaba este año el penúltimo fin de semana de mayo, al haber Mundial, así que, de no poder contar Setién con los servicios de uno de los dos o de ambos en lo que resta de curso, habría que replantearse la hoja de ruta invernal.

Aunque todavía no se han desarrollado las diferentes hipótesis según el caso, lo más lógico es que el Betis se planteara dar de baja federativa al lesionado de larga duración que no pudiera participar más en la 17/18, habida cuenta de que los dos mencionados ocupan plaza extracomunitaria y de que, contando a Narváez, el club hispalense no dispone actualmente de hueco para efectivos foráneos. Algunos de los futuribles, como el emergente central uruguayo Agustín Rogel, aún no ha tramitado el pasaporte italiano -por ascendencia paterna, lo conseguiría en unos meses- que lo convertiría en europeo a todos los efectos, así que, de venir finalmente, debería foguearse en el filial.

El tema de los seguros, que se hacen cargo de parte o de todo el sueldo de los futbolistas accidentados en el ejercicio de su profesión, es otro dato que considerar en este tema, aunque el caso es que, antes de Reyes, Serra Ferrer y el resto de la comisión ejecutiva dispondrá de la información pertinente para tomar decisiones en los albores de un mercado invernal que debe servir para apuntalar el plantel bético.

Nacional estudia la propuesta por Rogel

El gerente deportivo de Club Nacional de Football, Daniel Alejandro Lembo, ha sido el contacto de Lorenzo Serra Ferrer en los últimos días para tratar el traspaso de Agustín Rogel, central de 1,90 y a punto de cumplir 21 años que emigrará salvo sorpresa a España en las próximas semanas. Con todo acordado con sus agentes desde hace tiempo, el Betis trasladó de manera formal el viernes una propuesta al cuadro charrúa por el zaguero, cuya cláusula de rescisión es de 2,5 millones de dólares, pero que los verdiblancos pretenden abaratar. El trato se encuentra en fase de estudio; habrá respuesta en breve.

Tagliafico, en el XI de Suramérica

A finales de esta semana está previsto que se complete el intercambio de información entre Independiente y Ajax para el traspaso del zaguero Nicolás Tagliafico, por el que el Betis puso sobre la mesa una oferta de 3,8 millones de euros que sería superada luego por el club holandés. El nivel del italo-argentino, pese a las dudas generadas en España, es una evidencia. Así, el prestigioso diario uruguayo El País lo ha elegido como mejor lateral zurdo de América en 2017.