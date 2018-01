El agente de Pau López: "Betis y Sevilla nos han llamado"

Adelantó este diario meses atrás que el Betis era uno de los clubes que había mostrado su interés por Pau López de cara al próximo curso, un portero que acababa contrato el próximo mes de junio y que no acababa de renovar con el Espanyol, club al que pertenece. Y poco ha cambiado la situación al respecto desde entonces, pues el guardameta sigue sin renovar. Un detalle a lo largo de este tiempo, sin embargo, sí que ha modificado sustancialmente la negociación por el de Girona, de 23 años. Y es que Pau, aprovechándose de la lesión de Diego López poco antes de que comenzara la temporada, se ha convertido en titular indiscutible para Quique Sánchez Flores, cuajando grandes participaciones bajo la portería perica.

Un protagonismo bajo palos que, tratándose de un portero joven, con experiencia en la Premier y libre para negociar desde el pasado día 1, ha despertado el interés de muchos clubes, entre ellos el Sevilla. Un aspecto que confirma a ESTADIO Deportivo el propio agente del guardameta, Albert Botines. "El tema de Pau está en saber primero si renueva o no con el Espanyol, pues quedamos para tener una última reunión ahora, tras las fiestas; en esta semana que entra o la próxima. Si no, pues comenzaremos a escuchar a los clubes y avanzar más cosas con los que nos interese. De España me han llamado siete u ocho clubes, entre ellos el Betis y el Sevilla, como bien me comentas. Pero también muchos del extranjero: Italia, Premier... Hay cosas muy interesantes, la verdad", asegura el empresario, quien reconoce que, incluso, tiene varias ofertas para ahora, en enero: "Pero si no renueva, no sale ahora". Algo lógico, por otra parte, pues ello implicaría una compensación económica para un Espanyol con el que no llegan al entendimiento (al menos por ahora), mientras que en junio su condición de agente libre le permitiría gozar de una prima de fichaje que potenciaría aún más su ficha en su nuevo destino. ´Novias´, como queda claro, no le faltan al bueno de Pau López, quien no descarta el volver a salir fuera, aunque a priori preferiría seguir en LaLiga. "Siempre es más fácil", asegura su agente, quien reconoce que es algo que todavía "no se ha valorado mucho".

Junto a Betis y Sevilla, Real Sociedad, Villarreal y Deportivo son otros de los clubes que han preguntado por él en España, siendo los de Nervión, que hoy día disputan la Champions, una de las alternativas "de nivel" que maneja el cancerbero, aunque "en el extranjero dispone de ofertas de más nivel todavía".

Un auténtico ´derbi´, por tanto, entre Sevilla y Betis por Pau López al que se han sumado muchos otros clubes y en el que en el extranjero jugarían con ventaja, al manejar presupuestos más altos. La propuesta deportiva, por tanto, se antoja fundamental para intentar desequilibrar a favor la balanza.