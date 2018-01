Sergio León: "Ganar el derbi sería el regalo de cumpleaños perfecto"

Para ser futbolista, hay que ser persona antes. Saber que la vida es algo mucho más complicado que perfumarse y pasear con un neceser bajo el brazo por la calle. Y el bético Sergio León, por suerte o por desgracia, lo sabe de muy buena tinta. Mientras que hoy disfruta de su sueño como futbolista y afronta con motivación su primer derbi hispalense en la elite, recuerda también que hace no tanto tiempo era un mileurista del balón y que el día a día era bastante más complicado que ahora. Por ello, entiende el de Palma del Río que el fútbol no se lo ha puesto fácil, aunque asegura que nunca pensó en tirar la toalla. Argumentos que le hacen sentirse un afortunado durante una conversación que comienza siendo una entrevista y que acaba como una charla distendida en la que el delantero demuestra que el beticismo, al igual que la simpatía, le rebosa por las orejas. Con el derbi entre ceja y ceja, ansía el día 6 (mañana) como un niño chico, pues ese mismo día celebra también, junto a su primer derbi y el día de Reyes, su 29 cumpleaños.

- Se le ve muy feliz con su regreso a casa.

- Más contento que un niño en el día de Reyes, nunca mejor dicho.

- En su presentación, se marcó el reto de los 15 goles y lleva siete. ¿Entiende que va a buen ritmo o hay que pegarle un acelerón?

- La verdad es que hay que darle un achuchón más y así intentar superar los 15 goles que dije en su momento.

- ¿Ganar el derbi con un ´hat-trick´ suyo, por ejemplo?

- ¡Ojalá! Sería el regalo de cumpleaños perfecto.

- Si no me equivoco, será su primer derbi en la elite.

- No te equivocas, llevo sin jugar uno desde juveniles. Pensaba que quizá iba a estar más nervioso, pero bien. Con mucha motivación, muchas ganas y a esperar que llegue el día.

- ¿Cómo se le dieron esos derbis de juveniles?

- Bien, la verdad que muy bien. Recuerdo uno en el que jugué el sábado con el Liga Nacional, perdimos, y el domingo fui con el División de Honor, jugué diez minutos, metí dos goles y di una asistencia. La verdad es que creo que ese fue mi último derbi, por lo que muy bien.

- Vamos, que firmaría repetir lo que hizo ese día.

- Encantado, si por mí fuera€

- ¿Y la selección, piensa en ello? Lopetegui le echó el ojo meses atrás.

- Eso ya es pasado y hay que vivir el presente. Ahora: derbi, derbi y derbi. Eso ya pasó y creo que si tengo suerte y sigo marcando goles pues ya llegará otra vez, o no. Eso, al final, es lo de menos; eso llega solo, con trabajo. Ahora solamente hay que mirar dónde estamos y pensar en el derbi, que es lo que toca.



- Derbi, derbi y derbi€ ¿Cómo ve al Sevilla, que no está especialmente bien este año?

- Nosotros tampoco lo estamos. Es verdad que ganamos contra el Málaga y que ante el Athletic hicimos un buen partido en el que no merecimos la derrota. La expulsión de Jordi (Amat) nos condicionó mucho y luchamos casi todo el partido con uno menos. Pero en un derbi al final da igual quién llegue mejor o quién llegue peor. En esos partidos los equipos se igualan y, al igualarse, ojalá que el que se lo lleve seamos nosotros.



- ¿Algún futbolista del Sevilla al que temer más?

- Tienen muchos jugadores buenos. Banega es muy buen futbolista. La mayoría de los balones pasan por él; Nzonzi, que parece que vuelve a jugar, también es muy bueno. Hay muchos, Muriel, aunque no esté teniendo mucha suerte de cara a gol, también es un jugador con mucho potencial. Ben Yedder, por ejemplo, es un goleador nato.