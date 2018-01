Serra, sobre Dani Ceballos, Fabián, Rubén Castro y el objetivo del mercado

Lorenzo Serra Ferrer, vicepresidente deportivo del Betis, ha repasado la actualidad verdiblanca en lo que al mercado de fichajes se refiere. Desde los últimos rumores sobre una posible vuelta de Dani Ceballos que no podrá ser porque lo impide el reglamento de la RFEF, el objetivo de fichar a un central o las renovaciones de Fabián y Rubén Castro. "La prioridad es que el equipo funcione, esto no depende de un solo futbolista, cuando hablamos de defender, de encajar goles, hay que comprometer a todo el equipo. Si podemos encontrar un central-lateral, sí es posible que venga. En este mercado de invierno estamos abiertos primero a escuchar al míster pero sin precipitarnos, no es un mercado fácil. Veremos qué posiciones se pueden reforzar", ha admitido Serra en Cope.

Sobre el 'caso Ceballos', el mallorquín ha explicado que se habló de la posibilidad a instancia de Quique Setién: "Ha habido un interés muy grande del míster, es la valoración de un futbolistas que todo el beticismo sabe el talento que tiene, nos hubiera gustado que continuara en el Betis esta temporada por todo lo que aportaba, también nos hubiera gustado que con un año más aquí hubiera salido más reforzado. Él decidió que quería irse y ahora salió esta posibilidad pero no ha podido ser"

En cuanto a la renovación de Fabián, el dirigente bético ha explicado: "Coincidimos en que es un jugador que ha crecido mucho, que ha madurado... Ahora mismo está en un punto de valentía y autoconfianza muy alto, tiene fe con su tiro a media distancia, estamos contentos con él, sabemos que él también y esperemos que esté muchos años. Estamos intentando aproximar ideas para que esté en un contrato más largo, que se encuentre valorado, sabe que es apreciado por la afición y la comisión deportiva, lo que esperamos es que siga en este nivel y que pueda demostrar al beticismo que desde la cantera somos capaces de sacar futbolistas de este nivel".

Por último, sobre la posibilidad de ampliar al contrato de Rubén Castro, Serra ha aseverado: "Sabemos lo que supone para la afición, tiene esta temporada y una más, hay unas cláusulas y creemos que él es capaz de cubrir estas cláusulas y seguir con este contrato que tiene".