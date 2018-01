Setién espera refuerzos invernales

El Betis trabaja para reforzarse en este mercado invernal. A eso se refirió ayer Quique Setién en la entrevista concedida a El Larguero, de Cadena Ser. "Depende, si las opciones que podamos tener son de jugadores que creamos que nos pueden mejorar o reforzar, sería una opción, cabrían jugadores en todos los puestos porque tenemos una plantilla muy corta y dos jugadores lesionados para tiempo".

El cántabro deja la puerta abierta a refuerzos en cualquier posición del terreno de juego: "Hemos tenido que utilizar a muchos jugadores de la cantera, que lo han hecho muy bien, y no sabemos cómo va a ir esta situación. Pero sí que podría venir algún jugador de arriba, de medio campo o de atrás".

No faltaron preguntas acerca del partido contra el intratable Barcelona, que ha acabado la primera vuelta invicto. El técnico reconoció la dificultad de enfrentarse a los culés, pero anunció un Betis atrevido. "El Barcelona es muy difícil. Tenemos algunas dudas, pero seremos valientes, seguro. Ya tuvimos un partido en el que cambiamos algunas cosas y nos fue fatal, en Las Palmas. Nuestro destino es jugar, robar el campo rival, y mientras el contrario no nos obligue, iremos a buscarle a su campo para hacerle daño", indicó.

Setién descartó que vayan a realizar un marcaje individual a Messi. "No, no creo. Hay gente que me quiere convencer de los que están a mi alrededor, pero no creo. Habrá momentos en que habrá que tenerle controlado, tratando de evitar que reciba el balón, a ver si es posible.", explicó el preparador heliopolitano.

Al técnico verdiblanco le preguntaron por las destituciones de Míchel y Berizzo y se mojó: "No me cuadra la destitución de Berizzo, el Sevilla estaba bien, en todas las competiciones. Otra cosa es lo de Míchel, que llevaba perdiendo mucho tiempo, pero lo de Berizzo, no me cuadra"

Por su parte, Joaquín, que también participó en el programa especial junto a Ángel Haro, también subrayó el buen momento que atraviesa el Barcelona: "Tiene los registros tan mecanizados y juega tan a la perfección que es difícil, pero nosotros vamos a morir con nunestra filosofía, intentaremos ponerles las cosas complicadas".