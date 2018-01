Durmisi: "Mis agentes están hablando para renovar"

Riza Durmisi ha sido el protagonista elegido por el Betis para pasar por sala de prensa. El lateral izquierdo del Betis ha hablado sobre su futuro y ha vuelto a dejar claro que su deseo es seguir en el equipo verdiblanco. "Siempre hay rumores que quieren hablar o escribir algo. Mi representante está hablando con el Betis para renovar. Estoy feliz aquí y quiero estar más años porque veo que podemos hacer cosas grandes aquí", ha señalado el internacional danés.

El carrilero vive un buen momento, sobre todo después de marcar al Sevilla en el 3-5. "Tengo muchos momentos buenos con el Betis. Cuando marqué en el derbi del pasado año también fue un gran momento. Pero cuando marcas y ganas es mejor. Ganar este partido es muy importante para los béticos y béticas. Estamos muy contentos, pero ese partido pasó. Ahora pensamos en el próximo", ha subrayado.

Le han preguntado a Durmisi si el triunfo en el derbi puede servir para cambiar la tendencia y que el Betis sea el equipo que manda en Sevilla: "Queremos cambiar las cosas porque el Betis es un gran club. Queremos que esté siempre entre los seis primeros en LaLiga. Entrenamos para ser un club como hace diez años, que ganó títulos".

El próximo rival del Betis es el Barcelona, que acaba de perder su primer partido desde la ya lejana Supercopa de España. "El Barcelona es uno de los mejores equipos del mundo. El año pasado en casa hicimos un buen partido contra ellos. Estamos en un buen momento, no hemos perdido este año. Estamos entrenando con ganas y si seguimos por este camino podemos ganar. No pensamos en los jugadores que puedan jugar en el Barça. Pensamos en nosotros, en nuestra forma de jugar. Claro que si no juega Messi es mejor para nosotros, pero no pensamos en eso. Si ganamos al Barcelona podemos llegar a donde queramos. Estamos en un buen momento, todo nos sale bien", ha indicado.

Pese al buen momento bético, Durmisi sólo piensa en el siguiente partido: "Somos ambiciosos, pero vamos partido a partido. Si pensamos en los próximos cinco partidos nos volvemos locos".

El ex del Brondby se está conteniendo esta temporada en las subidas. "A mi me gusta atacar, pero tengo que defender. Tengo que mejorar en defensa. El año pasado estaba muy arriba. Este año el sistema es diferente. Tenemos un nuevo entrenador y una nueva forma de jugar. Quiero mejorar en todo lo que pueda. Hay muchos partidos en los que nos marcan dos o tres goles. Si ganamos a mí me da igual. Queremos mejorar en defensa, sabemos lo que tenemos que hacer y creemos que todo va a salir mejor", ha subrayado.

Con el Barcelona como próximo rival no podían faltar las preguntas sobre el Real Madrid, el conjunto culé, Messi y Cristiano. "Messi y Cristiano son los dos mejores del mundo. Sólo tenemos que disfrutar porque los nuevos Messi y Cristiano pueden tardar 50 años en venir. Messi es muy bueno, Umtiti también me gusta mucho. Y Busquets", ha dicho un Durmisi que ha dejado una respuesta curiosa cuando le han preguntado por el equipo de LaLiga al que seguía en Dinamarca: "¿Barça o Madrid? Mi favorito era el Betis".