Setién, el "animal" Joaquín, el "currículum" de Guardado y el mercado

Además de dar su opinión sobre la renovación de Fabián y analizar el complicado partido del Barcelona, el técnico verdiblanco ha destacado el rendimiento de Joaquín. "Hemos adquirido una relación muy positiva. Cuando llegué le dije es que soy una persona cercana, que habíamos congeniado bien pero siempre desde el respeto, que le tengo a él y a los grandes futbolistas, pero le pedí que no me comprometiese nunca, que mi situación con él era complicada porque era un jugador muy importante en la historia del club, pero uno más en el vestuario. Le pedí que se comprometiera cada día y se dejara el alma en cada entrenamiento, y eso es lo que está haciendo Joaquín. El día que no haga eso no jugará lo que tiene que jugar. Juega porque entrena como un animal. Esto es lo que merece y vale la pena. Espero que esté así los dos años que ha firmado", ha explicado en sala de prensa.

También ha resaltado Setién la importancia en el vestuario de un hombre como Andrés Guardado. "Cada día tengo 15 llamadas de México preguntando por Guardado. No hay nadie en este equipo que haya jugado tres mundiales. Es un jugador de referencia. Puede que algunos días no juegue bien, pero siempre lo da todo. No se reserva ni en los entrenamientos. Siempre se deja el alma por el equipo. Es un futbolista enorme, con el mejor currículum que yo he entrenado. Él se gana todos los días el sueldo, es un fichaje espectacular. A Andrés la gente lo quiere, da igual que no marque o que no dé un buen pase, pero lo deja todo en el campo y eso a la gente le gusta".

Por último, Setién ha admitido que está en comunicación con Serra Ferrer para ver si pueden traer algún fichaje en enero: "Serra Ferrer y yo estamos en permanente contacto. Estamos a la espera de que se puedan dar unas situaciones favorables. Esperemos que en estas semanas podamos dar el paso. Es verdad que Lorenzo está trabajando a destajo intentando que puedan venir jugadores que puedan mejorar al equipo".