Sólo con la dignidad no se le gana al Barça

Hablar a toro pasado es muy fácil, pero parece un suicidio jugarle al equipo más desequilibrante con el balón en los pies de tú a tú y salir indemne de la apuesta. Y el Betis lo hizo. De hecho, insistió en ello hasta que un error tiró por tierra todo su trabajo. Pero es que ese error era predecible. Con la movilidad de Messi, Suárez, Rakitic... tarde o temprano la defensa se desorganizaría y aparecería ese hueco para que los 'cracks' blaugranas dieran el zarpazo.

En defensa de Setién hay que decir que al Barça le han intentado jugar de todas formas esta temporada y nadie ha podido hacerle daño. Los que se han cerrado han salido goleados, los que han adelantado líneas, también, los que han intentado hacer lo que sabían, al menos, les queda la dignidad de haber mantenido su personalidad. Y el Betis fue de estos últimos. Lo único es que sus jugadores no estuvieron acertados, hubo demasiada precipitación en ataque, algunos de ellos se vieron superados por la entidad del rival... Y si al Barça no le pones contra las cuerdas y le obligas a jugar contracorriente, tarde o temprano llegará su momento. Y él no perdonará.

El 0-5 tal vez sea excesivo, sobre todo porque durante la primera hora de partido no fue inferior a su rival, pero tras el gol de Rakitic bajó demasiado pronto los brazos. Y eso, ante el Barça, significa goleada.