Lardín: "El Espanyol ya no esperará más a Pau"

Jordi Lardín ha hablado hoy para Radio Marca y ha señalado que el Espanyol no va a dar ningún paso más en la renovación de Pau López, jugador que figura en la agenda tanto de Betis como de Sevilla.

El director deportivo del Espanyol cree que el próximo paso debe darlo Pau: " En el tema de Pau, el Espanyol ya no puede esperarle más. Desde que el pasado 12 de noviembre le hicimos una oferta, estamos esperando una llamada de su agente y no hemos recibido ninguna llamada. El Espanyol da por cerrado el tema y si Pau quiere renovar, que dé un paso".

En opinión de Lardín, el Espanyol le hizo una oferta acorde a su proyección. "Se le ofreció una primera cantidad importante y no está dentro de los números de los mejore pagados pero sí de acuerdo a sus 23 años. Es una buena propuesta para empezar a negociar y esperábamos tenerlo todo lo posible para cerrar pronto", ha subrayado.

Igualmente, el exjugador recalcó que la titularidad de Diego López es decisión exclusiva de Quique Sánchez Flores. "Su titularidad es un tema deportivo no contractual. Está entre los cinco mejores porteros de Europa y tenemos la suerte que si Pau no está, está Diego. Quique decidirá quien jugará en el Campo Nou el jueves. Hemos hecho todo lo posible para renovar a Pau. Desistimos pero no le cerramos la puerta. No daremos ningún paso más por él. Si quiere renovar, que llame a la puerta. Hemos esperado mucho tiempo", ha indicado.

En otro orden de cosas, Lardín ha opinado sobre el partido entre el Espanyol y el Sevilla: "El Sevilla venía de una línea ascendente tras ganar al Atlético y estaba con mucha confianza. Nosotros cambiamos el equipo buscando entradas por la banda y a acabar las jugadas. Pero ellos estuvieron muy acertados aunque el partido no era de 0-3. El Sevilla lleva siete años mejorando la plantilla y nosotros estamos comenzando este proyecto".