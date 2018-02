Joaquín, su sueño de ser presidente, los cheques en blanco de Mourinho y su versión del himno con Hugo

Joaquín Sánchez concedió ayer una entrevista a El Chiringuito en la que se desnudó. El portuense volvió a incidir en su deseo de ser un día presidente de la entidad y habló, entre otras cosas de las visitas que recibía de Mourinho. "Bético se nace, es amor a un sentimiento, a una forma de vivir", señalaba el extremo quien afirma que "sólo con estar en el túnel de vestuarios del Villamarín te entra un veneno por dentro espectacular".



Mourinho quiso llevarse a Joaquín al Chelsea en varias ocasiones. "Mourinho vino a verme unas cuantas veces, yo no me veía viviendo, que no jugando, en Londres. Me ponía un cheque en blanco, prácticamente. Recuerdo que mi padre me daba patadas por debajo de la mesa", narró el verdiblanco, quien sí se "hubiera ido" al Real Madrid. Con todo, cuando partió con destino a Valencia lo hizo con dolor. "Lloré muchísimo cuando me fui de aquí. Yo sólo conocía esto, son decisiones duras de tomar", reconoció.





En el plano personal, Joaquín se mostró como "una persona bastante transparente" con "momentos de bajona, complicados, pero se me pasa rápido" y una "infancia fue muy bonita, jugando con los hermanos, sobre todo con Ricardo. Siempre estaba jugando al fútbol. No cambiaría nada de aquellos años por muy difíciles que fueran". No faltó, como no podía ser de otro modo el recuerdo a su tío "Mi pena es que mi tío Chino no estuviera en mis momentos buenos de mi carrera. Es una pena que me llevaré siempre. Me acuerdo todos los días de él, nadie tenía una mala palabra para él", sentenció.En la entrevista, Joaquín también se atrevió con el himno del Betis, interpretado junto a Hugo Salázar.