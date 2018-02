José Juan Romero: "Todavía no se ha visto al verdadero Loren"

Si alguien conoce a la perfección a Loren Morón ese es José Juan Romero, entrenador del Betis Deportivo. Con él en el banquillo, el marbellí cambió su carrera en el fútbol. "Es cierto que cuando llegamos el equipo estaba en un situación delicada en Segunda B. Yo no lo pongo de inicio en el primer partido, luego entró y no me gustó nada, yo llevaba dos o tres días y me llevé una impresión muy mala de él. Luego no lo llevo citado dos o tres partidos, se lo dije, y a partir de ahí él decide ponerse las pilas y su momento clave fue el partido ante el Cádiz, donde cambió el partido. Ahí se convirtió en una pieza clave para el filial, y no tuve dudas de que iba a llegar a la elite. Creo también que en la posición donde lo pusimos no le venía bien, como referencia arriba, el hecho de encontrarse más participativo fue importante. Pero quizás si el día del Cádiz no me cambia la moneda, a lo mejor no hubiera jugado más", ha recordado en Radio Marca Sevilla el técnico del filial verdiblanco.

En cuanto a su triunfal debut con el Betis, José Juan ha asegurado que no le ha pillado por sorpresa. "No me sorprende para nada que hiciera dos goles, tiene desparpajo y carácter para que no le pudiera la presión, él sabe lo que hablamos los días antes y estaba convencido de que había algo bonito. Hizo un gran partido porque lo que vale en el fútbol son los goles, pero todavía no se ha visto al verdadero Loren", ha aseverado.

El preparador del filial ha desgranado las cualidades de Loren, un delantero a su parecer, que ha crecido muchísimo. "Loren ha crecido tanto que puede jugar como nueve de referencia, ha mejorado en el juego de espalda, de cabeza, pero creo que hace más daño en posiciones intermedias, puede caer a banda, tiene regate, potencia, calidad técnica... Ha mejorado en el juego aéreo, y tiene mucho trabajo. Aunque parece un futbolista que echa el freno de mano pero no es así, trabaja muchísimo".

Sobre su tardía irrupción y su rendimiento en Segunda B, José Juan Romero ha dicho: "Loren ha demostrado desde hace dos años, y sobre todo este último, que ha jugado con una capacidad muy superior a todos los de la categoría. Aunque yo salga perjudicado, no era bueno que siguiera en esta categoría. A veces queremos etiquetar a los futbolistas demasiado pronto y cada uno necesita su proceso. No te puedo decir ahora mismo que hace dos años cuando llegue que Loren iba a llegar a ser este futbolista, pero él mismo se ha encargado de tirar muchos muros".

El técnico verdiblanco también ha repasado otros nombres propios que han pasado por el filial, como el de Francis y Narváez, ahora cedido al Córdoba. "A Francis ya lo usé como lateral, no me sorprende que rinda ahí. Creo que tiene más posibilidades de asentarse en la elite como lateral que como extremo. Lo veo un extraordinario lateral cuando coja los hábitos para estar ahí. Narváez va a ser lo que él quiera ser. No sé si él no se ha dado cuenta dónde estaba, si le ha llegado demasiado pronto o fácil el estar ahí... Ha tenido la confianza del míster, no lo ha aprovechado lo suficiente y su cesión al Córdoba le va a venir muy bien", ha explicado.

Por último, José Juan Romero ha analizado una de las incorporaciones del filial en este mercado invernal y sobre el que hay puestas muchas expectativas, Kaptoum: "Me ilusionó cuando llegó porque este tipo de jugadores me gustan y me hacen disfrutar. El partido ayer se puso mal, decidí meterlo muy pronto aunque sabía que no estaba todavía... Pero en la primera posesión con él cambiamos el partido. Es un jugador que prometía mucho, quizás las lesiones le han cortado, pero me atrevería a decir que si da su mejor versión lo veremos debutar este año en Primera. Creo que es una muy buena incorporación, nos va a dar mucho".