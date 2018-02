Así será la recuperación de Feddal

Tomás Calero, jefe de los servicios médicos del Betis, ha repasado el estado de la enfermería verdiblanca que en la actualidad ocupan Sanabria, Campbell y el recién operado Feddal.

Sobre el central marroquí, Calero ha confirmado que la operación "fue bien y dentro de lo esperado". "La nota positiva es que la rotura no era de las peores, hay diferentes grados de rotura, y la de Feddal, dentro de su complicación, no era la peor", ha dicho en los micrófonos de Radio Marca Sevilla.

En cuanto a los plazos de recuperación y su posible vuelta, Calero ha explicado: "Esto es como todo, es un combate a tres o cuatro asaltos. Primero, el posoperatorio, después tiene que empezar a hacer algunas tareas, después ejercicios de fuerza y por último, volver a calzarse las botas de fútbol. A veces, la propia cicatriz da más la lata que el tendón, esperemos que todo vaya correctamente, y sin afectar mucho a la zona distal, en el quinto mes podrá estar haciendo cosas en el campo".

El deseo está más que claro, que pueda estar listo para competir en agosto: "El objetivo es que esté en la pretemporada, a ver en qué situación está el primer día de la pretemporada, y que esté listo para el primer partido de Liga. Si todo marcha bien, tenemos esas perspectivas".

El doctor verdiblanco ha lamentado la mala suerte de Feddal en la acción de la lesión. "Si fuesemos capaces de prever esas lesiones imagínate... Lo que si puedo decir es que si no se llega a desequilibrar en la caída, no se le rompe el tendón, porque el tendón no nos manifestaba nada alarmante desde que tuvo el parón para recuperarse, tenía días mejore y días peores, pero nada preocupante", ha aseverado el médico, para dejar claro que el ánimo del jugador es bueno: "Te puedo decir que justo cuando terminó la intervención le dijimos que había acabdo bien la operación y él ya pensaba en recortar el tiempo de recuperación. Los primeros 40 días es prácticamente reposo absoluto, pero por él no va a faltar. Lo normal es que el tendón se quede fuerte, hay poca probabilidad de recaída, pero no lo puedo asegurar 100%".

Además de Feddal, Tomás Calero también ha hablado sobre el estado de salud de los lesionados de larga duración Joel Campbell y Tonny Sanabria: "Campbell está ya haciendo ejercicios de campo, quizás en dos semanas... Estamos en la recta final, nos queda el último asalto que es el terreno de juego. Todo lo trabajado hasta ahora la rodilla ha respondido perfectamente pero queda el césped y competir con los compañeros".

Sobre la última hora del paraguayo, ha explicado: "Sanabria pasó ayer consulta con el doctor Cugat y la evolución está siendo muy buena. Ahora pasa a una fase donde aumenta la carga, hasta ahora estaba haciendo cargas pequeñitas, y ahora se le presenta un mes más intenso".