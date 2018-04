Bartra: "Disfruto como un niño pequeño"

A Marc Bartra se le nota en la cara que es un hombre feliz desde que dejó atrás su ostracismo en el Borussia de Dortmund para ser el líder de la defensa de un Betis que acaricia con la punta de los dedos el sueño europeo. Se le ve contento desde lejos, pero, por si acaso, no para de repetirlo: "En el Betis estoy disfrutando como un niño pequeño".

El centrral ha valorado en el diario L'Esportiu su fichaje por el Betis y el momento que vive en la entidad verdiblanca antes de enfrentarse al Girona. Para el catalán, no hay dudas de que acertó fichando por el Betis. "Cuando tomé la decisión de venir aquí lo hice pensando en grande y pensando en cómo podían ir las cosas. Todo lo que pensé se está cumpliendo y, además, de una manera muy positiva, tanto en cuanto a resultados, juego, en lo personal... todo", subraya el canterano del Barcelona.

El central explica el porqué de su decisión: "Sobre todo tenía claro que quería volver a la liga, y la opción del Betis era una de las que más me gustaba. Quería tener un rendimiento inmediato en un equipo en el que por estilo y filosofía de juego me pudiera sentir bien. Al Betis hay un proyecto muy bueno, hay muy buen vestuario, la ciudad es muy bonita, la afición espectacular... Todo me hacía pensar que era una muy buena opción, y la verdad es que se está cumpliendo todo lo que buscaba. Vimos que el Betis quería hacer un esfuerzo para poder tenerme y yo, con 27 años, buscaba estabilidad y también poder practicar un fútbol como el que hace el Betis, y creo que aquí lo puedo tener todo. Ya veremos los años que pasar aquí, pero lo más importante es que en el día a día estoy muy contento, intentando mejorar en el aspecto personal y también intentando agrandar el Betis".

Las cosas le están saliendo a la perfección hasta ahora: "Un proyecto puede ser muy bueno, pero lo que cuenta son los resultados, y hoy en día las cosas se están haciendo muy bien, aunque el margen para mejorar siempre está. Y eso es lo que queremos, seguir haciendo grande al club entre todos. Siempre he dicho que el Barça es como una burbuja y en mi etapa hubo un momento en que creí que me iría bien salir de la zona de confort. El primer año en Dortmund fue increíble, maduré mucho y mejorar mi juego, aparte de coger experiencia en una liga muy competitiva. Y ahora también estoy progresando al Betis, de nuevo en la mejor liga del mundo, y estoy disfrutando de este momento como un niño pequeño.".

También tiene elogios para Quique Setién: "Ya lo conocía de antes de estar en el Betis, y sus equipos siempre me han gustado mucho. Es uno de esos entrenadores que con quien enseguida identificas sus equipos. En este caso, desde el primer momento al Betis, pensé que íbamos por el buen camino. Tiene una filosofía de juego en el que hay que tener paciencia e ir poco a poco para ir creciendo, y lo estamos consiguiendo. Estamos en un momento de mucha confianza, en cada partido sabemos muy bien lo que tenemos que hacer y también somos conscientes de que ningún partido es fácil, que es una liga muy competida. Pero tenemos jugadores de mucha calidad y una mezcla de juventud y veteranía que hace que estemos teniendo un muy buen rendimiento".

Bartra espera un que en el Girona-Betis se vea espectáculo: "Creo que el Girona-Betis es uno de los partidos más atractivos que se puede ver en la liga, tanto por los estilos de juego como por la pasión que ponen los dos equipos. Evidentemente, sigo el Girona y, además, tengo amigos. Es un partido muy importante para nosotros, como todos los que vienen ahora, pero nosotros seguimos en la misma línea de pensar sólo en el próximo enfrentamiento. Sabemos que será un partido muy complicado y que el Girona no nos pondrá las cosas fáciles, pero vamos a hacer lo que sabemos hacer para llevarnos los tres puntos".