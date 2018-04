Girona 0-1 Betis: No se le ve techo a un Betis 'on fire'

Girona 0-1 Betis: No se le ve techo a un Betis 'on fire'

No le tembló el pulso al Betis en la etapa 1 de la contrarreloj en defensa de la quinta plaza, pese al temor de su entrenador por un vértigo que, de momento, no se atisba en el horizonte heliopolitano. Ganó de nuevo vestido con su nuevo traje de faena, menos glamuroso pero que le sienta como un guante, hasta el punto de que la responsabilidad, lejos de transformarse en presión, quedó camuflada con esa pócima de ambición y 'savoir faire' que el otrora denostado Setién combina con exquisita posología. Joaquín y Loren se aliaron en el primer tiempo para ajusticiar a un voluntarioso Girona. No hizo falta más, porque, a diferencia de otros tiempos, a los rivales les cuesta un mundo horadar la defensa del principal candidato ya a la Europa League.

A la vista de que se avecinaban tres partidos en diez días, Quique retocó su once, que no su dibujo, para buscar la quinta victoria consecutiva. Javi García hizo las veces de Jordi Amat, desplazando a Bartra al perfil zurdo, manteniendo los carrileros y los mediocentros, aunque Joaquín suplía a Boudebouz y Loren a Tello, con lo que partían de inicio dos delanteros natos.

Tardaron en carburar los verdiblancos, que sufrieron por fuera por la velocidad de Maffeo y Mojica, amén de verse lastrados por los vanos intentos de Dani Giménez de camuflar sus carencias con los pies -aparte, se metió en líos innecesarios-. Así, una falta de entendimiento del meta visitante con Mandi estuvo a punto de aprovecharla Portu, igual que con el absurdo globo del vigués en el área a siete del intermedio, pero lo cierto es que la pujanza bética reportó varias oportunidades de gol en el primer periodo. Con un poco más de acierto, el marcador al descanso habría sido más claro a favor de los heliopolitanos, que vieron cómo Dani Giménez se lucía en un libre directo de Granell (13'), Jaime Latre anulaba por fuera de juego claro el remate de Juanpe a bocajarro y Stuani no cazaba por poco el pase de la muerte de Mojica (ambos en acciones iniciadas con enorme calidad por Granell).

En el intercambio, no obstante, ganaban los verdiblancos: Junior y Fabián erraron por dos veces un remate franco, especialmente claro el que le procuró Loren en el 23 tras robar la cartera a Ramalho en banda; Maffeo (14´) cortó una contra que llevaba marchamo de gol de Sergio León, quien tampoco anduvo fino cumplida la media hora a pase del dominicano. Por fortuna, hubo un chispazo exitoso, una alineación de astros, nunca mejor dicho. Quedaban nueve minutos de esta fase cuando Joaquín iniciaba la carrera en su campo, driblando a Granell, se la escondía luego a Pere Pons con un gran cambio de ritmo y la dejaba con clase para que Loren, exquisito en la definición, pusiera por delante al Betis.

En la reanudación, arriesgó Machín con dos cambios ofensivos de salida, a sabiendas de que se esfumaban las opciones europeas del Girona. La presión alta y el bombardeo continuo al área de Dani Giménez incomodaban a los de Setién, que asustaban, con todo, en sus transiciones, de tal forma que Fabián pudo sentenciar pronto -se cruzó oportunamente Aday Benítez-, si bien es cierto que el colegiado volvió a acertar al anular dos tantos a Stuani por posición ilegal del charrúa en el remate a bocajarro y luego del 'Choko', que busca y participa en la acción. Sendos avisos para no confiarse y buscar un mayor margen en el marcador. Joaquín lo intentaría de córner y de falta directos, ya con Tello sobre el campo para ganar velocidad a la contra. El de Sabadell se entretuvo demasiado en el área en el ecuador del segundo periodo, aunque se olía el 'hambre' del dorsal 20. Como la que tiene Sanabria, que volvió a sentirse futbolista casi cinco meses después.

Era de esperar que achucharan los catalanes en el epílogo. Dani Giménez volvió a volar a cabezazo de Stuani, lo mismo que Bono ante Javi García, poco después de que Tello se frenase en una internada que parecía definitiva. El intercambio de golpes consiguió que el tiempo transcurriera aparentemente más rápido, lo que beneficiaba a un Betis que tiró de oficio e inteligencia, como es costumbre ya en este gozoso 2018.



- Ficha técnica:

0 - Girona: Bono; Pablo Maffeo (Aday Benítez, m. 46), Jonás Ramalho, Bernardo Espinosa, Juanpe, Johan Mojica (Kévin Soni, m. 86); Pere Pons, Àlex Granell, Borja García (Choco Lozano, m. 46), Portu; y Cristhian Stuani.

1 - Betis: Dani Giménez; Antonio Barragán, Aïssa Mandi, Javi García, Marc Bartra, Júnior Firpo; Fabián Ruiz, Andrés Guardado, Joaquín Sánchez (Joel Campbell, m. 82); Loren Morón (Tony Sanabria, m. 74) y Sergio León (Cristian Tello, m. 61).

Gol: 0-1, m. 35: Loren Morón.

Árbitro: Santiago Jaime Latre (Colegio aragonés). Amonestó a los locales Jonás Ramalho (m. 6), Pablo Maffeo (m. 13), Marc Muniesa m. 79), Àlex Granell (m. 85), Portu (m. 90) y Juanpe (m. 93); y a los visitantes Marc Bartra (m. 41), Andrés Guardado (m. 47), Aïssa Mandi (m. 48), Loren Morón (m. 57) y Javi García (m. 88).

Incidencias: Partido de la trigésima segunda jornada disputado en el Estadio Municipal de Montilivi ante 11.286 espectadores.