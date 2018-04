Joaquín, a Setién: "Voy a llegar amarillo albero a mi casa"

Las últimas cinco victorias consecutivas del Betis han instaurado el estado de felicidad en el conjunto verdiblanco.

Dos de los artífices son Quique Setién y Joaquín, que ayer coronó su vuelta a la titularidad con un jugadón y la asistencia que posibilitó el gol de Loren. El gaditano bromeaba ayer en Cope en conversación con su entrenador sobre cómo va a pasar la Feria. "Voy a llegar a casa de amarillo albero", señalaba mientras que Setién bromeaba indicando que iba a cambiar sus hábitos: "Le voy a llevar a mi casa por la Feria. Esta semana empieza a vivir conmigo".

No fue la única anécdota de la conversación. Su renovación fue otro punto que tocaron. "No he renovado antes por el míster", bromeaba Joaquín mientras que Setién afirmaba que "sólo le hubiera dado un año". "Me ha salido lo comido por lo servido porque con lo que he gastado en acciones el segundo año es gratis".

La jugada del gol también originó chascarrillos entre uno y otro. "Lo he querido cambiar nada más acabar la jugada del gol", decía Setién. "Era la primera parte y hubiera quedado muy mal, pero si es la segunda me cambio rápido. No podía más", señalaba Joaquín.