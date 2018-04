Joaquín se lleva su arte a la Feria

Joaquín nunca dejará de sorprendernos. El arte del jugador gaditano no tiene límites y lo mismo es capaz de hacer una maravillosa jugada ante el Girona que le vale la victoria a su equipo que se arranca por sevillanas en el Real de la Feria.

El extremo bético ha subido una foto a su cuenta de Instagram donde se le puede ver mostrando sus dotes como cantante y guitarrista en una pose muy simpática junto a su compañero Antonio Barragán, el preparador físico Marcos Álvarez y el fisioterapeuta del equipo, Manuel Alcantarilla. Y es que como hemos dicho, a Joaquín le da igual estar pisando el césped del Villamarín que el albero del Real, se maneja bien tanto con el balón como con la guitarra. Además, bajo la imagen, el portuense ha escrito lo siguiente: "Gitanillos de Triana!! Tenemos cogía to la feria... Lo sentimos mucho, no podemos estar en to lao", junto con varios emoticonos de risa.

La instantánea, más allá de ser puramente anecdótica, muestra de nuevo el buen ambiente que se respira en el vestuario del Betis en los últimos tiempos y lo importante que es Joaquín tanto en lo estrictamente futbolístico como en ese papel de capitán, generando un clima agradable para todos los componentes del equipo. Genio y figura hasta la sepultura.