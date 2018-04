Setién, sobre la delantera, el porqué de la racha y la situación de Las Palmas

Quique Setién ha comparecido en sala de prensa en la previa del partido contra Las Palmas. El técnico ha valorado el duelo contra el que fue su equipo y al que tiene un cariño especial y ha tratado otros temas de la actualidad vediblanca.

Cinco victorias seguidas: "Uno se siente orgulloso por los datos. Quedará escrito en el recuerdo si conseguimos la sexta. No merece más atención. Me gusta sumar puntos, que mi equipo lo haga jugando bien. Ojalá podamos sumar la sexta, la séptima y todas las que podamos".

Mejoría con Bartra: "Hay circunstancias que es verdad que cambian la fisonomía de un equipo. No la idea ni la filosofía. Lo achaco a tres factores. Hemos puesto a un jugador más en una posición defensiva dentro del área que nos permite controlar mejor los centros laterales, que nos daban muchos problemas. Para que haya centros tiene que haber permisibilidad y esto lo hemos trabajado y lo hemos minimizado. Y luego está el punto de madurez, de atención y de concentración en muchas cosas. No permitimos a los equipos que nos lleguen tan alto. Cortamos mucho más lejos de la portería. Tenemos más control en fases del partido en cuanto a tener el balón. No lo rifamos tanto como antes. Finalizamos mejor y tenemos mejor control de los partidos. Es fácil decir que porque juguemos tres somos más sólidos, pero hay mucho que ha cambiado. La racha que llevamos no es normal, porque ocasiones hemos sufrido en contra. En esta racha el rival nos ha creado las mismas ocasiones que en otros partidos, pero el rival ha estado menos inspirado. Yo lo englobaría todo en la palabra madurez. Además, ahora juegan otros jugadores".

El 'problema' con los delanteros: "Nunca había tenido cuatro delanteros. Hay muchos partidos que jugamos con un delantero solo. Gestionar esto es lo que más quebraderos de cabeza me provoca. Anoche no dormí porque me toca dejar uno fuera. Todos están en condiciones y entrenándose muy bien. Tony está en condiciones y lo hizo muy bien el otro día. Rubén Castro se está entrenando muy bien y Loren y Sergio están ahí. Es una papeleta buena la que tengo y tendré que aguantar que alguno de ellos me ponga mala cara, con razón incluso. Sé que a la gente le puede gustar que Rubén llegue al récord. Tony viene de un periodo difícil y tiene muchas ganas. A todo eso no soy ajeno. Tenemos tres partidos en muy poco tiempo y espero que todos tengan la posibilidad de jugar porque es importante. Quiero que se sientan partícipes. Espero acertar a la hora de tomar la decisión y que el que juegue o los que jueguen den lo que tienen que dar y estén a la altura de las circunstancias".

Discutido meses atrás y alabado ahora: "Todo lo que sucede no es sólo producto de una causa. Tanto lo bueno como lo malo. Tenemos culpa todos de la racha que llevamos. Cuando no estábamos también podíamos asumir la responsabilidad todos. Todos deben sentir el proyecto como suyo propio. Hay que estar tranquilos, porque problemas siempre habrá y momentos buenos también. Hay que mantener la calma. Las circunstancias del Betis este año han sido difíciles en momentos, y ahora toca lo bueno. No nos podemos creer nada. El fútbol da muchas vueltas. Hay cosas que no puedes controlar. Igual que hemos ganado cinco seguidas, ahora viene Las Palmas, todo el mundo piensa que es fácil y te puede ganar. En la primera vuelta nos pasó eso y nos pintaron la cara".

Puede conseguir siete seguidas, un récord histórico: "A mí cuando el Betis me contrató lo hizo para hacer lo que estamos haciendo. Trabajar, hacer las cosas bien. No estamos haciendo nada para lo que no estuviéramos preparados. Hemos trabajado con mucha ilusión. Lo entendemos esto como cuando jugaba. Hay momentos en los que lo hacías bien, lo importante es seguir una línea, ser fiel a tus ideas. Las estadísticas son anécdotas con el paso del tiempo. Hay que disfrutar de las victorias igual que hay que apechugar cuando no vienen bien dadas. Hay que ser estables y confiar en lo que haces".

Sin confianzas: "La primera advertencia que van a recibir de mí los jugadores es que espero no tener que cambiar a nadie en el minuto 15. Es una de las pocas oportunidades de Las Palmas de salir adelante. Fácil no ganamos a nadie, no lo podemos olvidar, hay que tenerlo en cuenta. Yo lo tengo en cuenta y los jugadores y la afición también deben hacerlo. Vamos a necesitar a la afición porque habrá momentos de debilidad y hay que estar ahí. El otro día, en el Las Palmas-Real Sociedad vimos a la Real dominar el partido y al final tuvo Las Palmas un cabezazo clarísimo para empatar y podía haber acabado 1-1 perfectamente".

Situación de Las Palmas: "Tengo muchícimo cariño a Las Palmas. Siempre estaré agradecido a la afición porque valoraron nuestro trabajo. Me apena su situación. No me gusta lo que está pasando. El fútbol tiene estas situaciones. Hay que hacer las cosas muy bien para equivocarte lo menos posible. Si desciende espero que pueda recuperar pronto su estatus, el que merece esa afición y esa entidad. En esto del fútbol, buscar una causa única es difícil. Se vivió una situación de bonanza durante prácticamente un año entero. La dinámica fue buena, la perspectiva de futuro era buena y eso fue cambiando. Todo el mundo en la isla sabe qué pasó allí. Con respecto a los jugadores que tiene la UD o que tenían protagonismo con nosotros, esto pasa cuándo cambias de entrenador. A cada entrenador le gusta un tipo de jugador, no depende tanto de ellos. Hay grandísimos futbolistas allí que podrían estar en el Betis, pero no sabes si se van a dar las circunstancias, el dinero, si el puesto lo tienes ya ocupado".

Parte médico: "Francis tiene molestias, Rafa Navarro también. Javi no tiene molestias, pero está sancionado. Jugó infiltrado en Girona y espero que esté bien para el próximo partido. Hoy se ha entrenado bien. Adán ha salido al campo, pero a tomar el sol un rato. Está en un proceso de recuperación. Está muy bien, pero no hace nada prácticamente".

Ventaja para entrar en Europa: "Si pensamos que rivales como los que llevamos por detrás no nos van a comprometer estaríamos equivocados. Lo lógico sería que ellos estuvieran por delante. La presión lo veo igual. Hasta que no lo consigamos vamos a trabajar. Se ganan y se pierden puntos y puestos con facilidad. Al Villarreal lo veo un equipazo que estará hasta el final al igual que el Sevilla o el Celta, que ayer hizo un buen partido. Esta es una situación inesperada, la que vivimos ahora mismo. Yo no lo esperaba ni muchos jugadores tampoco. A falta de seis jornada, tener una ligera ventaja en puntos con los equipos que nos siguen... son equipos muy buenos con un currículum espectacular en las últimas temporadas. Cuando lo tienes tan cerca puede haber una carga de presión que antes no tenías. Espero que podamos controlarlo, pero uno no es adivino. El partido pasa a veces por momentos difícil y no sabes qué va a pasar. La dinámica es buena. La confianza no se pierde de la noche a la mañana. Me dejo guiar por las tendencias no por lo puntual. Mañana podemos perder, pero jugaremos bien en muchas fases del partido, luego dependerá de cómo definamos o defendamos. Como dijo Barragán parece que nos lleva la marea".

Acabar por delante del Sevilla: "Ahora estamos por delante del Sevilla y podemos ponernos a siete puntos con quince por disputar. Yo sólo pienso que eso nos permitirá entrar en Europa más fácil que si estuviéramos por detrás".