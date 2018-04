Setién, la Feria y el estilismo de Mandi: "Mejor que Ramos, ¿no?"

Quique Setién vive su primera Feria de Sevilla como entrenador del Betis. El técnico ha dado su visión sobre esta semana tan especial y ha dejado algunas perlas como por ejemplo, cómo vio a Mandi en el Real. " Hay alegría en el ambiente y producto de eso ya veis cómo algunos abren el armario se ponen de tiros largos, parecen más modelos que futbolistas. Mandi iba espectacular, mejor que Sergio Ramos, ¿no?", ha señalado entre bromas.

El cántabro también ha explicado que concentra al equipo por causas ajenas a la Feria: "Nunca he sido un policía. A los futbolistas les he dicho que saben lo que se están jugando y que hay que respetarse. Han sido conscientes y no hay necesidad de nada. Los llevo concentrados después del partido porque hay partido pocos días después no porque piense que haya alguien que se vaya a ir a celebrar. Lo he hecho en otras ocasiones".

Mañana en el Villamarín espera que el ambiente sea de fiesta y que la afición apoye para que la Feria sea un poco más alegre para los béticos.