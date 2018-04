Real Betis 1-0 Las Palmas: Gana por inercia y prolonga su fiesta

Y el sueño tiene cada vez más cuerpo, más entidad. La fiesta sigue en Heliópolis. Nadie quiere despertarse de este sueño. El cabezazo de Junior en el minuto 94 elevándose con autoridad para hacer el 1-0 prolongaba la inercia ganadora de un equipo que obtuvo su premio a la insistencia, pero que no firmó ni mucho menos su mejor partido y que no anduvo ni la mitad de efectivo ni intenso que en fechas anteriores. Sin embargo, el equipo de Setién tiene fe y cree, cree hasta el último suspiro. Y es que a este Betis le sale todo, cuando juega bien y cuando, como ayer, no lo hace tanto. Parece tocado por una varita. Su destino está escrito y en el horizonte les espera Europa. Entretanto, por el camino están dejando una temporada ilusionante.

Y eso que el de ayer parecía un partido trampa. El Betis llegaba posiblemente en su mejor momento de la temporada, como uno de los equipos más en forma del campeonato, tras encadenar una racha de cinco triunfos consecutivos y se enfrentaba a un equipo prácticamente desahuciado, que podría, incluso, certificar su descenso virtual si perdía y el Málaga caía ante el Levante, como pasó finalmente. Setién no se fiaba y tenía fundados motivos para ello. "En la primera vuelta ya nos pintaron la cara", recordó en la previa el cántabro.

Se la jugaba Jémez y apostó por una defensa de cinco para tratar de taponar la salida de balón del Betis y entorpecer su circulación, encimando tanto a Guardado, al que Etebo estuvo a punto de 'cargarse' a las primeras de cambio con una fea entrada en el minuto 3, como a Fabián.

Pero este Betis tiene muchos y buenos recursos. Ante las dificultades para dar continuidad a su juego, jugadores como Bartra, Joaquín o Boudebouz ejercían de hilo conductor aprovechando los espacios que dejaba el cuadro amarillo. El central amortizaba los pasillos por dentro para plantarse en el área de Lizoain. Lo hizo en varias ocasiones, casi las mismas que Joaquín intentó repetir la jugada del gol de Girona. El portuense agarraba un balón en su área, arrancaba una contra, rompía en velocidad y buscaba con pases medidos las diagonales tanto de Sergio León (minuto 6) como de Boudebouz (17'), pero no los encontraba por exceso o por defecto.

Sin ser su mejor partido ni el más fluido, el Betis podía haberse ido al descanso por delante en el marcador, pero Lizoain acertó a tocar lo justo un disparo cruzado de Sergio León a los 31' tras una de las muchas cabalgadas de Bartra. Entretanto, el recurso de Las Palmas se limitaba a buscar con balones en largos a Calleri, que se las tenía que ver con los tres centrales verdiblancos.

Tras el paso por el vestuario, Las Palmas tenía que arriesgar. El empate no le valía y debía ir a por el partido, pero el físico no le daba y las piernas no le respondían. Su ansiedad se tradujo en más espacios que Bartra, clarividente, veía con suma facilidad. Ahora sí, el balón pasó a poder del Betis casi en exclusiva, aunque seguía poco inspirado en la definición. Lo demostró en el 51' cuando encadenó hasta tres ocasiones en apenas 15 segundos, pero primero Lizoain, impecable en su vuelta a la titularidad, y después Gálvez, evitaron que Sergio León encontrara el ansiado gol.

Volvió a tenerla el Betis cuatro minutos después en un rechace que recogió Barragán pegado a la cal. El lateral envió el balón a Guardado para que el 'Principito' liderase una rapidísima transición, y éste sirvió a Sergio León pero el palmeño la cruzó demasiado.

Se sucedían las ocasiones verdiblancas. Joaquín se descolgaba casi como un delantero más, pero el reloj corría y el partido parecía abocado al reparto de puntos. Refrescó a sus hombres de arriba Setién dando entrada en los últimos 20 minutos a Sanabria, Tello y Campbell, buscando la velocidad, el desborde y el gol que se le había resistido hasta ese momento.

Con ellos, el Betis llegaba más y mejor. Insistía, pero seguía atascado. La expulsión de Míchel Macedo a cinco minutos del tiempo reglamentario dejó en superioridad al Betis, una ventaja de la sacó rédito en el 94', cuando Junior cabeceó un centro bombeado de Barragán -otra asistencia más para el gallego- al fondo de las mallas y con el que el Betis no sólo se asienta en la quinta plaza, sino que se carga de moral para viajar al Wanda en busca de la siguiente machada: la séptima victoria consecutiva en Liga. A este equipo ya no hay quien lo pare.

- Ficha técnica

Real Betis: Dani Giménez; Barragán, Mandi, Bartra, Amat, Júnior; Guardado, Fabián, Boudebouz (Campbell, min. 81), Joaquín (Sanabria, min. 71); y Sergio León (Tello, min. 66).

Las Palmas: Lizoain; Macedo, David García, Gálvez, Ximo Navarro, Dani Castellano; Etebo, Aquilani (Javi Castellano, min. 54), Nacho Gil (Ezekiel, min. 84); Halilovic (Vicente Gómez, min. 67) y Calleri.

Gol: 1-0, min. 94: Júnior.

Árbitro: José María Sánchez Martínez (Comité Murciano). Expulsó por dos amarillas al jugador de Las Palmas Macedo (min. 68 y min. 86). Además, amonestó a los locales Sergio León (min. 65), Mandi (min. 77) y Júnior (min. 95); y a los visitantes Calleri (min. 32), Nacho Gil (min. 35) y Ximo Navarro (min. 87).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésima tercera jornada de LaLiga Santander celebrado en el Benito Villamarín ante unos 45.000 espectadores. La presidenta de la Junta de Andalucía y notoria aficionada bética, Susana Díaz, presenció el encuentro desde el palco de autoridades.