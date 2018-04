José Juan: "Francis, Narváez o Junior apenas han jugado en Segunda B"

Tras perder ayer contra el Cartagena, el Betis Deportivo tiene un pie y medio en Tercera división. José Juan Romero analizaba el descenso y, aunque dejaba claro que el sitio del filial verdiblanco es la Segunda B, señalaba que los jugadores que han promocionado este curso lo han hecho sin jugar apenas en la Categoría de Bronce. "Si digo algo de eso (que no hay diferencia en la formación entre Segunda B y Tercera) parecerá que estoy diciendo que es bueno que se esté en Tercera división. En cuanto a la competición y las características de los campos, la Segunda B es otra historia. Sin embargo, en algunos momentos se menosprecia a la Tercera división y para nada debería ser así. Francis no ha jugado este año, prácticamente, en Segunda B. Tampoco Narváez. Junior ha estado lesionado mucho tiempo esta temporada y ha jugado pocos partidos en Segunda B. Al final, la formación tiene que ser la misma. Incluso en Tercera, por la exigencia y competitividad, quizás haga mejores a los futbolistas. Yo creo que a Loren y Junior les ayudó el año pasado a ser mucho más competitivos por la exigencia de tener que subir de categoría. El futbolista que se forma, si es bueno, se puede formar en cualquier categoría pero eso no quita que el Betis Deportivo deba estar en Segunda B y, bajo mi punto de vista, incluso luchando por estar arriba. No sé si conmigo o sin mí, pero ojalá sea así en un futuro. Si no es matemático, la realidad es que estamos prácticamente en Tercera. Quiero pedir perdón a los béticos y espero que podamos volver rápido", explicaba el técnico tras el partido.

Romero también se mostró orgulloso por el papel de los que fueron sus pupilos y ahora están en el primer equipo. "Ese aspecto era lo primordial y lo que exigía la institución. Se ha estado por encima por el fantástico rendimiento que están dando y lo que les queda por dar. Esa es la idea del club por encima de todo. Cuando los veo me siento muy feliz y estoy orgulloso de ellos, pero a nivel personal me siento frustrado. Este es un momento complicado", indicó el preparador del filial.

También fue preguntado por su futuro y si seguirá con el Betis en Tercera: "He perdido una hija y la fuerza nadie puede quitármela. Me siento con fuerzas y válido. Es mi primer palo en el fútbol. Todos los años he logrado objetivos superiores pero no se trata de tener fuerzas o no. Tengo otro año pero es una decisión del Real Betis y mía que ya habrá tiempo de valorar. Si consideran que soy el culpable o que tengo mucho que ver en esto, tendrán que decidir. Si consideran que mi trabajo es válido, querrán que siga y todos tendremos que opinar".